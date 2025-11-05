Reconocen Tribunales Superiores de Justicia del país al magistrado Rafael Guerra Álvarez

Los presidentes y presidentas de los Tribunales Superiores de Justicia de toda la República hicieron un reconocimiento al magistrado Rafael Guerra Álvarez, por sus gestiones como dirigente de la Comisión Nacional de Tribunales (Conatrib), en las cuales ha impulsado y consolidado una relaciona institucional sólida y respetuosa con los poderes Legislativo y Ejecutivo Federales.

El reconocimiento fue entregado en la pasada 3era. Asamblea Nacional de la Conatrib desarrollada en Puerto Vallarta, Jalisco, en la que se resaltó que la gestión de Guerra Álvarez ha permitido consolidar una agenda de colaboración, transformación y fortalecimiento del Estado de derecho en beneficio de la impartición de justicia y la sociedad mexicana.

Asimismo, se hizo hincapié en el alto grado de liderazgo, compromiso y visión en favor del fortalecimiento de los Poderes Judiciales de las 32 entidades del país y sostiene que su labor ha sido determinante en los procesos de implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Nacionales de la Reforma Laboral y la Reforma Judicial.

Con todo ello, los magistrados y las magistradas concluyeron que ha contribuido en la modernización y armonización en la Justicia en México.