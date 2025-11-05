Sectur: 90.9 millones de pasajeros transportados en este año reflejan la fortaleza del sector aéreo

Incremento de 2.4%

La conectividad de México no sólo se mantiene, sino que se fortalece, señala Josefina Rodríguez

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, dio a conocer que, durante los primeros nueve meses de 2025, el transporte aéreo nacional e internacional mantuvo un crecimiento sostenido, al registrar 90.9 millones de pasajeros transportados en vuelos regulares, lo que representa un incremento de 2.4 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2024 y de 20.4 por ciento respecto a 2019, antes de la pandemia.

“México cuenta con un sector aéreo fuerte, competitivo y en constante crecimiento, respaldado por la confianza de los viajeros, las aerolíneas y los inversionistas. Las cifras confirman que la conectividad de nuestro país no sólo se mantiene, sino que se fortalece”, expresó.

Asimismo, la titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó que —de acuerdo con datos de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC)— entre enero y septiembre de este año se registraron 47.1 millones de pasajeros en vuelos nacionales, lo que representa un incremento de 3.3 por ciento respecto a 2024 y 19.2 por ciento más que en el año 2019.

Por otra parte, destacó que, en lo referente a vuelos internacionales, se transportaron 43.8 millones de pasajeros, 1.4 por ciento más que en 2024 y 21.6 por ciento por encima de los niveles de 2019, lo que refleja el dinamismo del turismo y el fortalecimiento de la conectividad aérea del país.

Rodríguez Zamora mencionó que estos resultados son muestra del liderazgo y la certeza que brinda el Gobierno de México, encabezado por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien impulsa políticas públicas orientadas a fortalecer la infraestructura, la conectividad y la competitividad nacional.

“Seguimos avanzando con paso firme, fortaleciendo nuestras rutas, destinos y alianzas estratégicas, con la confianza de que México es y seguirá siendo un referente del turismo y la aviación en el mundo”, concluyó.