CDMX refuerza la educación y el bienestar de las infancias con “mi Beca para Empezar”

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, llevó a cabo la segunda entrega de apoyos del programa “Mi Beca para Empezar” el día de ayer, con el fin de refrendar el compromiso de su administración con la niñez y la construcción del Estado de Bienestar en la capital, destacando la política social como un derecho y un pilar de la Cuarta Transformación.

Al referirse al programa que otorga apoyo económico a estudiantes de nivel básico, de preescolar, primaria y secundaria, esta última a través de la Beca «Rita Zetina», la Jefa de Gobierno enfatizó que se ha consolidado como un derecho irrenunciable para la población.

“Para la Cuarta Transformación el motor de esta gran transformación de vida es la educación, y hoy queremos que ustedes sean bien recibidas y recibidos, que reciban su primer apoyo de esta beca para empezar”, señaló.

Resaltó la importancia de este programa, el cual fue iniciado en 2019 por la ahora Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, y que hoy es un derecho constitucional para las niñas y niños en educación básica. “La educación es el motor de esta gran transformación de vida, esta beca es un derecho constitucional, ya es un derecho de ustedes, y no importa el gobierno, está la obligación de seguir dándola”, afirmó.

Mencionó que los ejes principales del programa son la universalidad y ampliación de apoyos a la infancia, por lo que enunció los apoyos que brinda el Gobierno de la Ciudad de México:

Mi Beca para Empezar: El apoyo entregado asciende a 2 mil 770 pesos para preescolar y 3 mil 50 pesos para primaria, equivalente a tres meses de beca más útiles escolares.

Programa «Desde la Cuna: Se anunció la entrega de 85 mil becas para la primera infancia, de cero a tres años, este año, con el compromiso de lograr la universalidad total en 2027. Este apoyo busca impedir que la primera infancia sea la primera desigualdad, priorizando la salud y nutrición en los primeros mil días de vida.

La Jefa de Gobierno resaltó la continuidad de los apoyos a lo largo de las etapas educativas y de vida, mencionando la beca federal «Rita Zetina» para secundaria y la beca «Benito Juárez» en preparatoria. Además, anunció una beca para transportar a 100 mil universitarios en la Ciudad de México, a través del programa “Beca a Universitarias y Universitarios para Transporte y Más”.

Destacó el programa “Mercomuna” que consiste en la entrega de vales para alimentación y abasto que permite el canje en mercados y tiendas de barrio, asegurando que el recurso se queda en las colonias.

Envió un reconocimiento al expresidente Andrés Manuel López Obrador por elevar a derecho constitucional la Pensión de Adultos Mayores y mencionó el apoyo de la ciudad a hombres de 60 a 64 años con el apoyo a Adultos Mayores, con lo que se complementa el apoyo federal a mujeres de ese mismo rango de edad.

La jefa de Gobierno hizo un llamado a reconocer el trabajo de cuidados no remunerado, mayoritariamente ejercido por mujeres, por lo que como parte de la justicia para las mujeres, detalló la implementación de un robusto Sistema de Cuidados, con la construcción de 300 Centros de Cuidado y Desarrollo Infantil gratuitas para niñas y niños de 43 días hasta seis años de edad, así como la implementación de lavanderías públicas gratuitas, comedores comunitarios populares con comida nutritiva y subsidiada a 11 pesos, Casas de Día para adultos mayores, centros de rehabilitación para personas con discapacidad, spas gratuitos en las UTOPÍAS (Unidades de Transformación y Organización para la Inclusión y la Armonía Social) que servirá como el eje de este sistema.