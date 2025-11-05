“Reptile” competirá en el Festival Internacional de Cine de La Paz

Cortometraje de Modesto Magallanes

El actor y productor Modesto Magallanes cierra 2025 con una racha de éxitos que consolidan su trayectoria en la escena artística.

Recientemente fue galardonado con el premio Líderes de América como Productor Teatral del Año, un reconocimiento que destaca su labor creativa y su compromiso con el teatro contemporáneo.

Magallanes compartió este logro con Daniela Aedo, protagonista de su más reciente montaje ¡Oh, Karen!, actualmente en cartelera.

A la par de su trabajo teatral, Magallanes también celebra un nuevo triunfo en el ámbito cinematográfico: su cortometraje “Reptile”,

una coproducción entre México y Estados Unidos junto con Cinevolucion, competirá en la categoría Mejor Cortometraje del Festival Internacional de Cine de La Paz (FICLAPAZ),

a realizarse del 6 al 8 de noviembre. El festival tiene como propósito impulsar a nuevos talentos del séptimo arte y fomentar la difusión de propuestas cinematográficas innovadoras.

Reconocido previamente con el Micrófono de Oro como Productor Teatral Revelación del Año, Modesto Magallanes se ha posicionado como una figura clave dentro del teatro independiente.

Entre sus producciones más destacadas se encuentran Pinche pájaro estúpido, Abuelita de Batman y Mi hado, obras que han recibido el aplauso de la crítica y del público.

“Estoy cerrando el año con mucho éxito. No me esperaba ser considerado el Productor del Año por Líderes de América, y ahora tener mi cortometraje en uno de los festivales de cine más importantes.

Tengo una obra en cartelera y ya preparo My novia System para 2026, con un gran elenco y un par más que serán una gran sorpresa.

Estoy muy agradecido con la prensa por su apoyo”, expresó Magallanes.

Desde su debut con Pinche pájaro estúpido —una reinterpretación contemporánea de La gaviota de Chéjov—, Modesto Magallanes ha demostrado una visión artística sólida y propositiva.

Su talento para combinar emoción, innovación y profundidad escénica lo ha convertido en uno de los productores más influyentes de la actualidad.

Con cada nuevo proyecto, reafirma su compromiso con un teatro humano, emocional y transformador, que impulsa nuevos talentos y rescata historias dignas de ser contadas.