Trump, humillado

Aunque Pese Salvador Martínez G.

A un año del triunfo electoral que lo llevó a la presidencia de Estados Unidos, Donald Trump perdió de manera muy clara en los comicios estatales de Virginia, de New Jersey y en los de la ciudad más grande del vecino país y de las más importantes del mundo, Nueva York.

En la propia ciudad de Trump, un joven de 34 años, musulmán y socialista, Zohran Mamdani, obtuvo en las urnas una contundente victoria para el Partido Demócrata, pero, sobre todo, humilló al presidente convicto en la Urbe de Hierro.

Originario de Kampala, capital de Uganda, y de padres indios, se mudó a la ciudad de Nueva York a los siete años para obtener la ciudadanía estadounidense en 2018.

Zohran se inició en la política neoyorquina en campañas demócratas en los distritos de Queens y Brooklyn y en 2020 fue elegido para la Asamblea Estatal de Nueva York, cámara baja de la legislatura del estado, siendo reelegido en dos ocasiones.

Ahora, como triunfante alcalde, presenta para la visión de Donald Trump una posición “extrema izquierda” que incluye reducir el costo de la vida de los neoyorquinos con cuidado infantil gratuito, congelamiento de alquileres en departamentos habitacionales y servicio de autobús sin costo, además de externar críticas a posiciones de Washington como la de calificar de genocidio las acciones de Israel en Gaza.

En una ciudad de ghettos, Zohran realizó campañas específicas para cada grupo étnico, en los barrios de los distintos inmigrantes y grupos socialmente marginados como el de LGBTTT+.

Para Trump, el triunfo de Zohran es una gran afrenta, pues no sólo es la antítesis de sus políticas, sino que se erigirá como el símbolo de la oposición en los siguientes comicios de 2026, con una imagen juvenil y contestataria, que puede darle muchos adeptos en todo el país. Veremos.

Susurros

No hay una inversión ciento por ciento segura, sostiene cualquier economista, y la realidad le da la razón, ahora en el caso del bitcoin, que ha disminuido 20 por ciento desde su máximo histórico de 126 mil dólares alcanzados en octubre.

Así que, si usted tenía estas criptomonedas, perdió un 20 por ciento en unas cuantas semanas debido a la venta de activos de algunos visionarios, que percibieron indefinición en la Reserva Federal (Fed) sobre si se mantendrá la baja en las tasas de interés de referencia.

Además, la existencia de otras muchas criptomonedas provoca especulación y movimientos en las cotizaciones.

Pese a todo, las criptomonedas seguirán captando grandes capitales en el mundo.

