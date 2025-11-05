La calidad de la UAEMéx se construye con el trabajo y dedicación de sus integrantes

La institución realiza la Segunda Semana de la Calidad, bajo el lema “La calidad comienza contigo y se logra entre todos”

Toluca, Méx.- Con el objetivo de consolidarse como una universidad incluyente, con igualdad sustantiva y progresista, que coloque al centro a las personas, la Universidad Autónoma del Estado de México inauguró la Semana de la Calidad. “La calidad comienza contigo y se logra entre todos».

En el Auditorio “Carlos Marx” de la Facultad de Economía, la Secretaría de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, afirmó que con estas actividades la Máxima Casa de Estudios mexiquense reafirma su compromiso con la calidad, no como un objetivo, sino como un deber diario hacia la excelencia en cada proceso que realiza la comunidad UAEMita.

“La calidad de la UAEMéx se construye con el trabajo riguroso y dedicación de sus integrantes, siendo un esfuerzo conjunto para unificar procesos desde diversos ámbitos de actuación”, apuntó.

Ortiz Reynoso destacó que actualmente se está construyendo una nueva etapa de la Autónoma mexiquense, que, cimentada en principios claros, busca que la Administración 2025-2029 sea cercana, que escuche con atención, acompañe con sensibilidad y responda con acciones concretas a las necesidades de la comunidad universitaria y la sociedad mexiquense.

Durante su intervención, la directora de la Facultad de Economía, Sandra Ochoa Díaz, explicó que esta semana busca transmitir la importancia de implementar y mantener procesos de calidad en la actividad laboral universitaria.

“Con nuestra labor, valores y compromiso sumamos un eslabón clave a la cadena de esfuerzos que de manera continua nos permite alcanzar los objetivos de nuestra Alma Mater y abonar al bienestar colectivo de toda la comunidad de la UAEMéx ”, comentó.

Posterior a la inauguración, se llevó a cabo la conferencia «Calidad, sostenibilidad y mejora continua desde la perspectiva de abastecimientos en la industria de bebidas», dictada por la coordinadora Ambiental, Social y de Gobernanza en Abastecimientos México de Coca-Cola FEMSA, Ana Paula García Valdez.

Al acto acudieron, la directora de Organización y Desarrollo Administrativo, Zuraya Libien Maldonado; la directora de Vinculación y Extensión Universitaria, Sandra Alejandra Garduño Romero; el director de la Facultad de Ingeniería, Marcelo Romero Huertas, y el director de la Facultad de Contaduría y Administración, Juan Carlos Montes de Oca.