Carlos Manzo apuntaba a ser gobernador y quizá algo más…

–TRAS LA PUERTA DEL PODER: Roberto Vizcaíno

Con su perfil abiertamente antinarco, al pedirles a sus agentes municipales no permitir el menor acoso de delincuentes a ciudadanos, de abatirlos sin el menor remordimiento en caso de encontrarlos armados y si se resistieran a su detención, el ex alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, selló el 50 por ciento de su ejecución.

La otra mitad se dictó desde el Poder, desde la Presidencia de la República, al dejarlo en el abandono, al no responder a sus reclamos de protección, a sus constantes peticiones de ayuda a combatir a narcos y al crimen organizado en su municipio.

¿Hablamos de complicidad?… todo apunta a eso.

Hoy, consumada la ejecución de Carlos Manzo, una de las dos o tres principales líneas del análisis del hecho apunta a que el primer beneficiario político de este asesinato es el Movimiento de Regeneración Nacional, o Morena, o 4T, o AMLO, o ese entorno en Michoacán… y en el país.

Y es que, con sus pronunciamientos anticorrupción, totalmente antinarco, luego de haber pasado por una diputación federal bajo el logo de Morena y de que Manzo rompiera con la 4T por haber encontrado ahí un trato abiertamente corrupto y corruptor, cerca al narco, lo hizo crecer entre la población.

Por eso se postuló como independiente a la alcaldía de Uruapan y ganó casi con el doble o triple de votos que los de Morena.

En el corto plazo de su toma de posesión a su muerte, su popularidad subió como la espuma, no sólo en Uruapan sino en todo el estado y en el país, al exigirle a la presidenta Claudia Sheinbaum visitar Uruapan y darle apoyo en seguridad para combatir a narcos y criminales.

Todo apuntaba a que en 2027 sería gobernador a la salida de Alfredo Ramírez Bedolla, y por que no… quizá ir por la Presidencia de la República en 2030.

La semilla de todo eso estaba sembrada en Carlos Manzo. Él, incluso, lo aceptaba no solo en su entorno íntimo, sino -cauto- lo comenzaba a admitir en público.

De ahí que su ejecución siembre la duda sobre el autor intelectual. Es un poco como recordar el episodio del Evangelio cuando el rey Herodes el Grande mandó ejecutar a todos los niños menores de 2 años para evitar que se consumara la predicción del surgimiento de un rey (cristiano) que lo sustituiría en el poder.

En este contexto, matar al alcalde Manzo sería más manejable que atentar contra el aspirante presidencial en 2030.

Claro, hoy todo eso es una suposición. Solo una percepción de un análisis muy adelantado.

El abrazo envenenado en Palacio

Rápido operaron en el entorno de Grecia Quiroz, la joven viuda de Carlos Manzo, para atraerla a un encuentro muy personal con la presidenta Claudia Sheinbaum.

La razón para aceptar el encuentro fue contundente: tú serás la alcaldesa de Uruapan, heredera del proyecto de tu esposo, y necesitarás tener de tu lado a la mandataria y su gobierno, en especial toda la seguridad que requiere de combatir a narcos en tu municipio.

El encuentro -para nada agradable ni suave- se dio en el despacho presidencial acompañada de Omar García Harfuch y de Lázaro Cárdenas, donde Claudia Sheinbaum prometió darle todo lo que Carlos Manzo le pidió y ella no le dio.

Darle ahora todo el apoyo federal en seguridad y recursos a Grecia Quiroz, en su gestión en Uruapan, anulará cualquier aspiración de futuro político para la viuda. Y diluirá en la memoria de los ciudadanos lo que podría haber representado en la política del país el edil asesinado.

Hoy, los fríos hechos indican que la ejecución de Manzo conjuró cualquier peligro para Morena de perder la gubernatura de Michoacán en 2027 y de que pudiera crecer un nuevo y fuerte aspirante presidencial ajeno a la 4T de AMLO.

Ya sabe usted, puras elucubraciones del análisis periodístico.

La viuda asume la alcaldía

Sin mayores sorpresas y por unanimidad, el Congreso de Michoacán designó a las 3 de la tarde de ayer a Gracia Quiroz como alcaldesa sustituta de su esposo Carlos Manzo en Uruapan.

Ella, visiblemente afectada, aceptó y prometió continuar con todos los proyectos y legado antinarco de su esposo.

Ya, al llegar al Congreso en Morelia, se vio el cambio al estar rodeada de un fuerte cinturón de seguridad formada por expertos de aquel que fue el Estado Mayor Presidencial.

La oposición y no pocos ciudadanos dicen hay contubernio

El reclamo generalizado fuera del oficialismo es casi unánime: “tenemos un Estado fallido… Este es un gobierno que pactó con el crimen organizado desde hace siete años”.

Y el senador y líder del PRI y de la COPPPAL Alejandro Alito Moreno, lo sintetiza todo desde el Senado:

“Por eso han asesinado a más de 300 alcaldes, dirigentes políticos en el México de la 4T, funcionarios, porque este es un gobierno que está perdido, que no tiene rumbo, que no tiene dirección.

“Y los hechos trágicos y lamentables que han ocurrido en los últimos días son el punto de inflexión donde ya no se puede ocultar que hay un pueblo de México harto. Donde se está levantando la voz de manera decidida y donde hoy lo que quiere este gobierno es que no haya expresiones ciudadanas que señalen lo que ocurre.

“El pacto impune con el crimen organizado es un hecho y el asesinato artero de Carlos Manzo no es en sí el terrible asesinato, es el mensaje de que son ellos, los carteles del crimen organizado, los que en verdad mandan en este país”, afirmó.

Twitter: @_Vizcaino / Facebook

/ https://www.facebook.com/rvizcainoa