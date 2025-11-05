Se dispara la demanda de empleo en Cancún frente a temporada decembrina

Incremento del 30 por ciento

Cientos de personas acuden buscan oportunidades en el sector turístico, hotelero y restaurantero

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- Con la llegada de la temporada alta de invierno, la búsqueda de empleo en Cancún ha registrado un incremento del 30% en comparación con meses anteriores. Este repunte se ha reflejado en la alta participación en ferias laborales como el programa municipal “Ven y Empléate”, donde cientos de personas acuden en busca de oportunidades en el sector turístico, hotelero y restaurantero.

De acuerdo con el director del Servicio Municipal de Vinculación Laboral, Luis Enrique Hernández Castillo, este fenómeno anticipa un escenario de intensa actividad económica y contratación en el destino turístico más importante del país. Las empresas locales han comenzado a reforzar sus plantillas para atender el flujo de visitantes que se espera durante los meses de noviembre, diciembre y enero.

Los sectores que concentran la mayor cantidad de vacantes son:

– Hotelería: recepción, limpieza, cocina, animación y atención al huésped.

– Restaurantes: meseros, cocineros, baristas, cajeros y personal de servicio.

– Turismo y recreación: guías, vendedores, operadores turísticos y personal de atención al cliente.

Durante los eventos de reclutamiento organizados por el municipio, se ha reportado la participación de más de 300 personas por jornada, lo que refleja el interés por integrarse a la fuerza laboral formal en Cancún.

El programa “Ven y Empléate” retomará sus actividades el próximo 10 de noviembre, con ferias laborales itinerantes en distintos puntos de la ciudad. Este mecanismo ha permitido que hasta el 40% de los asistentes logren colocación formal, según cifras del gobierno municipal.

Además, la bolsa de trabajo municipal continúa operando desde el Edificio Madrid, donde se ofrece asesoría, vinculación directa con empresas y seguimiento a los solicitantes.

Muchos de los asistentes a las ferias laborales son jóvenes recién egresados, madres solteras y personas que buscan reincorporarse al mercado laboral tras la pandemia. La mayoría coincide en que la temporada alta representa una oportunidad para obtener ingresos estables y adquirir experiencia en el sector turístico.

“Es la mejor época para encontrar trabajo. Hay más vacantes y las empresas están contratando rápido”, comentó Mariana López, una joven de 24 años que busca empleo como recepcionista.

Día de Muertos reactivó el turismo

El puente por el Día de Muertos trajo consigo un respiro para el sector turístico del Caribe mexicano. De acuerdo con datos de Aeropuertos del Sureste (ASUR) y autoridades locales, durante el fin de semana largo se registró un repunte significativo en la llegada de visitantes nacionales e internacionales, lo que se reflejó en una mayor ocupación hotelera y en el incremento de vuelos en el Aeropuerto Internacional de Cancún.

El sábado 1 de noviembre, la terminal aérea de Cancún reportó 496 vuelos en un solo día, la cifra más alta desde la segunda quincena de agosto. Este dato contrasta con los niveles atípicamente bajos registrados en septiembre, cuando se llegó a un mínimo de 341 vuelos diarios, el más bajo del año.

Este aumento en la conectividad aérea coincide con el inicio de noviembre y el puente por el Día de Muertos, considerado por muchos como el arranque no oficial de la temporada alta en destinos turísticos del país.

En destinos como Cancún e Isla Mujeres, la ocupación hotelera se acercó al 70%, con expectativas de seguir creciendo hacia diciembre. Hoteleros y prestadores de servicios turísticos reportaron una mayor afluencia de visitantes, especialmente familias mexicanas que aprovecharon el puente para vacacionar.

“Este fin de semana largo nos permitió recuperar parte de lo perdido en septiembre y octubre. Es un buen augurio para lo que viene en diciembre y enero”, comentó un representante de la Asociación de Hoteles de Cancún.

El atractivo cultural del Día de Muertos también jugó un papel clave. Altares, desfiles, ofrendas y eventos temáticos en parques, hoteles y espacios públicos atrajeron a turistas interesados en vivir de cerca esta tradición reconocida como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.