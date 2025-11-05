Aumenta el número personas que padecen enfermedades degenerativas

Alcanzan a jóvenes con estilo de vida no saludable

Se registran más de 6 mil nuevos casos al año de diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y artrosis

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El corazón, los huesos y los riñones están cobrando factura a la población en Quintana Roo. Cada año, miles de personas enfrentan el avance silencioso de las enfermedades degenerativas, un problema de salud que se extiende entre adultos mayores, trabajadores y jóvenes con estilos de vida acelerados.

De acuerdo con la Secretaría de Salud de Quintana Roo (Sesa) y el InegI, se registran más de 6 mil nuevos casos al año de padecimientos como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y artrosis, colocándose entre las principales causas de atención médica y discapacidad en el estado.

Los municipios más afectados son Benito Juárez, Solidaridad y Othón P. Blanco, donde el crecimiento urbano y el estrés cotidiano contribuyen al aumento de los diagnósticos. En Cancún, los médicos advierten que tres de cada diez consultas están relacionadas con enfermedades crónicas.

La Organización Panamericana de la Salud (OPS) alerta que el sedentarismo, la mala alimentación y la falta de prevención son factores que agravan esta situación. En los hospitales públicos, los ingresos por complicaciones de estos padecimientos han crecido hasta 20 por ciento en los últimos tres años.

Aunque la Sesa impulsa campañas de detección y prevención, los especialistas reconocen que la atención sigue siendo más reactiva que preventiva, lo que deja a miles de personas expuestas a tratamientos costosos y a una calidad de vida limitada.

De no reforzarse las medidas de salud pública, la Asociación Mexicana de Diabetes en Quintana Roo estima que los casos podrían duplicarse en la próxima década, representando un fuerte reto para el sistema de salud y para las familias quintanarroenses.

Cuáles son las enfermedades degenarativas

Las enfermedades degenerativas son aquellas provocadas por el desgaste de las células. Con el transcurso del tiempo las células de nuestro cuerpo se degeneran, y a su vez perjudica el buen funcionamiento de órganos y tejidos. Esta es la principal causa que provoca este tipo de patologías, pero unos hábitos de vida poco saludables también pueden provocar su aparición.

Este desgaste puede manifestar diferentes síntomas, según el órgano o sistema que se ve perjudicado, y las enfermedades degenerativas más comunes son aquellas que perjudican al sistema nervioso central, como el Parkinson o el Alzheimer.

Las enfermedades degenerativas crónicas están representadas principalmente por condiciones como:



Enfermedades cardiovasculares.



Enfermedad Renal crónica.

Enfermedades inflamatorias intestinales.





Enfermedad de Huntington.