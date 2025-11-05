Mara Lezama entrega títulos de propiedad a 44 familias de OPB

Mayor seguridad patrimonial

Algunos de los beneficiados esperaron hasta más de 3 décadas para tener su documento

Chetumal.- A través de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (Sedetus), la gobernadora Mara Lezama Espinosa entregó 44 títulos de propiedad a beneficiarios y beneficiarias que esperaron largos años, algunos hasta más de 3 décadas para tener su documento.

Durante un evento realizado en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones, Mara Lezama destacó que con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo se transforman las vidas de las personas desde la raíz, porque la certeza jurídica es bienestar.

Mara Lezama explicó que para entregar estos títulos de propiedad, el gobierno humanista con corazón feminista invirtió más de 323 mil pesos al subsidiar el costo de los trámites, para que nadie se quede sin su patrimonio por falta de recursos.

Mara Lezama explicó que esto es posible porque este gobierno diferente combate la corrupción y trabaja con transparencia, no como otros del pasado que hoy quieren regresar por el cochupo, que dejaron grandes deudas, rezagos de muchos años que hoy se están resolviendo.

Un ejemplo de esto es la señora Elia Orozco Rodríguez, quien esperó 34 años por su título de propiedad, cuyas palabras reflejan su confianza en este gobierno transformador: “Para muchas de nosotras este título representa mucho más que un simple papel, significa años de esfuerzo, paciencia, sacrificio y por fin logramos y sentimos la tranquilidad y la certeza de nuestro patrimonio”.

El titular de Sedetus, José Alberto Alonso Ovando, destacó el apoyo de las diversas dependencias del Ejecutivo, como el Registro Público de la Propiedad y del Comercio que aplica y agiliza sus procesos para que estos títulos de propiedad salgan y puedan ser entregados.

Estuvieron en el presídium, junto con Mara Lezama, las beneficiarias Elia Orozco Rodríguez, Elza María Varela Miranda; la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; y la directora general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Mariann González Pliego Castillo.

Impulsa MLE mercado inmobiliario confiable

Chetumal.- Al entregar sus matrículas a 15 profesionales inmobiliarios que se capacitaron para orientar adecuadamente a las personas al adquirir su patrimonio, la gobernadora Mara Lezama Espinosa recordó que en el pasado cualquiera podía vender y lucraban con la esperanza de la gente, con el sueño de tener una casa.

Enfatizó que a la fecha ya suman 4 mil 642 asesoras y asesores debidamente preparados y que con servicios digitales se impulsa un mercado confiable, profesionalizado y con reglas claras que atrae inversiones seguras y genera prosperidad compartida.

“Cuando un asesor inmobiliario se certifica, también contribuye a que más mujeres y hombres puedan heredar, obtener créditos o emprender con seguridad. Hoy el municipio de Othón P. Blanco cuenta con 64 asesores acreditados, 20 mujeres y 44 hombres” expresó Mara Lezama.

Durante el evento realizado en el Centro Internacional de Negocios y Convenciones de esta capital, el titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial Urbano Sustentable (SEDETUS) José Alberto Alonso Ovando expresó que durante el periodo de julio de 2022 a septiembre de 2025 se capacitaron 4 mil 642 asesores inmobiliarios, de los cuales 2 mil 412 son mujeres y 2 mil 230 son hombres.

Estuvieron en el presídium, la presidenta municipal de Othón P. Blanco, Yensunni Martínez Hernández; y la directora general del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, Mariann González Pliego Castillo.