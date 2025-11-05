Chetumal sigue sólo con oficina de representación de la Profeco

Decisión responde a criterios de demanda y operatividad

La delegación se mantendrá en Cancún, donde se concentra la mayor cantidad quejas

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- La capital del estado seguirá contando únicamente con una oficina de representación de la Profeco, sin delegación estatal, confirmó José Luis Pineda Díaz, director de la dependencia en la zona del Caribe mexicano. La decisión responde a criterios de demanda y operatividad, ya que la mayoría de las quejas y denuncias se concentran en municipios del norte como Benito Juárez (Cancún), Solidaridad (Playa del Carmen) y Tulum.

La oficina de Chetumal continuará brindando atención a los consumidores locales, aunque con recursos limitados en comparación con la delegación ubicada en Cancún. Pineda Díaz exhortó a los ciudadanos a verificar precios, exigir el cumplimiento de ofertas y evitar caer en información engañosa, especialmente en servicios turísticos y transporte.

De acuerdo con Profeco, la zona norte del estado concentra el mayor volumen de actividad comercial y turística, lo que genera una alta incidencia de quejas por parte de consumidores nacionales y extranjeros. Por ello, la delegación estatal se mantiene en Cancún, desde donde se coordinan operativos, verificaciones y campañas de protección al consumidor.

En contraste, Chetumal presenta una menor carga operativa, lo que ha llevado a mantener únicamente una oficina de representación, ubicada en el Hábitat 1 de la colonia Proterritorio. Esta oficina ofrece servicios de asesoría, recepción de quejas y orientación jurídica, aunque con menor capacidad de inspección directa.

El titular de Profeco en el Caribe mexicano recomendó a los ciudadanos:

– Comparar precios entre proveedores antes de contratar servicios.

– Exigir el cumplimiento de promociones y tarifas publicitadas.

– Denunciar abusos o incumplimientos ante la oficina local o en línea.

– Evitar caer en fraudes relacionados con transporte turístico, especialmente desde el aeropuerto de Cancún.

Los consumidores pueden presentar sus quejas de forma presencial en la oficina de representación de Chetumal.

Biblioteca pública de FCP cierra

La Biblioteca Pública Central “Lic. Adolfo López Mateos”, ubicada en la avenida Constituyentes esquina con calle 67, fue cerrada temporalmente para iniciar trabajos de rehabilitación urgente. El cierre tomó por sorpresa a estudiantes, docentes y usuarios frecuentes que acuden al recinto para realizar consultas, tareas y actividades culturales.

De acuerdo con personal del lugar, la decisión se tomó tras detectar fallas graves en el sistema hidráulico, filtraciones severas, techos agrietados y problemas con la instalación de los aires acondicionados, los cuales fueron entregados en mal estado durante la remodelación anterior, realizada hace apenas cuatro años.

La biblioteca alberga un acervo de más de 20 mil libros, muchos de ellos en riesgo por las filtraciones y humedad acumulada. Durante el fin de semana, cuadrillas de trabajadores comenzaron a retirar puertas, cristales y estructuras dañadas, mientras el edificio fue acordonado para evitar el ingreso de personas.

“La prioridad es proteger el acervo y garantizar la seguridad de quienes acuden a este espacio. No podemos permitir que el deterioro avance más”, señaló un trabajador de mantenimiento.

Hasta el momento, no se ha definido una fecha para la reapertura del recinto. Las autoridades locales informaron que se realizará un diagnóstico técnico completo antes de iniciar las obras de rehabilitación, que podrían extenderse varias semanas.

Mientras tanto, se evalúa la posibilidad de habilitar espacios alternativos para la consulta de libros y actividades escolares, especialmente para estudiantes que dependen de la biblioteca como fuente principal de información.

La Biblioteca “Lic. Adolfo López Mateos” es uno de los espacios culturales más importantes de Felipe Carrillo Puerto, y ha sido sede de talleres, círculos de lectura, exposiciones y actividades comunitarias. Su cierre temporal representa un golpe para la vida educativa y cultural del municipio.