La policía de Quintana Roo incorpora 150 cámaras de reconocimiento facial

Se proyecta ampliar el equipo en 2026

El sistema permite identificar personas con fichas activas por delitos o desaparición

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Quintana Roo ha incorporado al menos 150 cámaras de videovigilancia con tecnología de reconocimiento facial en distintos puntos del estado, como parte de su estrategia para fortalecer la prevención del delito y mejorar la atención de incidentes. Así lo confirmó el titular de la dependencia, Julio César Torres Gómez, quien destacó que estos dispositivos permiten ubicar personas con fichas activas, ya sea por delitos cometidos o por reportes de extravío.

Las cámaras están conectadas al Centro de Comando, Control, Cómputo y Comunicaciones (C5), desde donde se emiten alertas automáticas cuando el sistema detecta coincidencias faciales con personas buscadas. “Tenemos una lista negra de personas que son buscadas por diferentes motivos, o incluso las que están reportadas como desaparecidas. El sistema monitorea constantemente y, al detectar coincidencias, se genera una alerta que activa la atención inmediata del incidente”, explicó Torres Gómez.

Aunque no se precisó el monto de inversión, el funcionario señaló que la adquisición de estas cámaras forma parte de un paquete tecnológico destinado a reforzar la vigilancia en los municipios. Además de los nuevos dispositivos con reconocimiento facial, se han sumado cámaras convencionales instaladas en postes por la propia secretaría, así como otras aportadas por empresarios que colaboran con el sistema estatal de seguridad. En conjunto, ya son cientos de cámaras conectadas al C5.

Torres Gómez subrayó que, pese a que estos equipos no son económicos, su utilidad y efectividad justifican plenamente la inversión. Por ello, adelantó que ya se trabaja en la planeación para 2026, en la que se contempla la adquisición de más cámaras de reconocimiento facial y otros dispositivos tecnológicos para ampliar la cobertura y capacidad de respuesta.