Hoteleros esperan recuperación económica para la temporada alta

Tras un verano complicado Realizan campaña de promoción conjunta, refuerzo de personal y coordinación entre destinos



Por redacción DIARIOIMAGEN

Tulum.- Luego de un verano con cifras por debajo de lo esperado y un septiembre particularmente difícil, el sector hotelero de Quintana Roo se declara listo para enfrentar la temporada alta 2025-2026, que se extenderá de noviembre a marzo, con una estrategia integral que incluye promoción internacional, fortalecimiento de infraestructura y contratación de personal.

Durante una reunión del Consejo Hotelero del Caribe Mexicano, encabezada por David Ortiz Mena, presidente de la Asociación de Hoteles de Tulum, se definió una campaña de promoción conjunta entre los 12 destinos turísticos del estado, con el objetivo de proyectar una imagen integral del Caribe mexicano, destacando su diversidad cultural, gastronómica y natural.

“La fortaleza del Caribe mexicano radica en su unidad y capacidad de adaptación ante los desafíos económicos y ambientales”, afirmó Ortiz Mena, quien también destacó que el estado cuenta con una infraestructura hotelera de más de 136 mil habitaciones, listas para recibir a visitantes nacionales e internacionales.

Además, más de 250 empresas turísticas han reforzado sus procesos de reclutamiento y capacitación, especialmente en el norte del estado, para garantizar un servicio de calidad durante los meses de mayor afluencia. La oferta laboral se ha incrementado en hoteles, restaurantes y servicios generales, consolidando a Quintana Roo como uno de los principales generadores de empleo turístico del país.

La campaña de promoción turística, con una inversión de 3.2 millones de dólares, se enfocará en los mercados de Estados Unidos, Canadá y Europa, y buscará reposicionar al Caribe mexicano como un destino competitivo frente a rivales como República Dominicana y Colombia.

El Consejo Hotelero también ha trabajado en mejorar la coordinación con autoridades estatales y municipales, para garantizar seguridad, limpieza de playas y conectividad aérea durante la temporada. Se espera que destinos como Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Cozumel y Holbox registren niveles de ocupación superiores al 85 % en diciembre y enero.

La estrategia contempla además el impulso a segmentos como el turismo de naturaleza, bodas, bienestar y gastronomía, con el fin de diversificar la oferta y atraer a nuevos perfiles de viajeros.

Playa del Carmen apunta al turismo deportivo

Con su clima cálido, paisajes costeros y creciente infraestructura deportiva, Playa del Carmen ha sido señalada como un destino con gran potencial para consolidarse en el ámbito del turismo deportivo, según destacaron atletas y promotores durante recientes actividades en la ciudad.

El reconocido corredor olímpico Juan Luis Barrios, quien obtuvo el octavo lugar en los 5,000 metros planos en Beijing 2008, visitó Playa del Carmen este fin de semana para participar en la Inframundo Race y presentar su libro Sueño olímpico. Durante su estancia, subrayó que la ciudad cuenta con condiciones ideales para atraer eventos atléticos de talla internacional y fomentar el desarrollo de talentos juveniles.

“La pista del deportivo Mario Villanueva es un gran inmueble para realizar eventos de calidad. Con organización y visión, Playa del Carmen puede convertirse en un referente del turismo deportivo en el Caribe mexicano”, afirmó Barrios.

Además, entrenadores y asociaciones deportivas locales han solicitado a las autoridades municipales y estatales que apuesten por este segmento como alternativa para diversificar la oferta turística. Raimundo Valencia Montejo, delegado de la Asociación Estatal de Ciclismo Caribe Maya, recordó que la Ruta Ciclista Maya, organizada el año pasado, atrajo a competidores de todo el país y generó una importante derrama económica.

El turismo deportivo no solo atrae visitantes durante eventos específicos, sino que también promueve la ocupación hotelera en temporadas bajas, impulsa el consumo local y posiciona a la ciudad como un destino saludable y activo. Además, fomenta la participación de la comunidad en actividades físicas y el uso de espacios públicos.

Actualmente, Playa del Carmen cuenta con instalaciones como el Poliforum, el deportivo Mario Villanueva, ciclovías urbanas y rutas naturales que pueden ser aprovechadas para triatlones, carreras de montaña, torneos de fútbol, voleibol de playa y competencias de natación en aguas abiertas.

Para consolidar este potencial, especialistas recomiendan invertir en mantenimiento de infraestructura, promoción especializada y alianzas con federaciones deportivas, así como garantizar la seguridad y logística de los eventos.