Urgen a actualizar los planes de manejo de áreas protegidas estatales

Santuario del Manatí es la más extensa

Documentación vigente ha quedado rezagada frente a retos ambientales y sociales

Por redacción DIARIOIMAGEN

Chetumal.- El director general del Instituto de Biodiversidad y Áreas Naturales Protegidas de Quintana Roo (Ibanqroo), Javier Carballar Osorio, hizo un llamado urgente a revisar y actualizar los Planes de Manejo de al menos cinco de las diez Áreas Naturales Protegidas (ANP) bajo jurisdicción estatal, debido a que la documentación vigente ha quedado rezagada frente a los nuevos retos ambientales y sociales.

“Tenemos una estructura sólida para la protección de la biodiversidad, pero hay zonas críticas donde los planes de manejo ya no responden a las condiciones actuales del territorio ni a las necesidades de las comunidades”, explicó Carballar Osorio.

Las ANP estatales se distribuyen en el norte, centro y sur de Quintana Roo, e incluyen desde reservas de gran extensión hasta parques urbanos, abarcando una diversidad de ecosistemas como selvas, humedales, manglares y cuerpos de agua dulce. La más emblemática es la Bahía de Chetumal, Santuario del Manatí, con más de 277,000 hectáreas en el municipio de Othón P. Blanco.

Los planes de manejo son instrumentos clave que definen zonificación, actividades permitidas, estrategias de conservación y participación comunitaria. Su actualización es esencial para enfrentar amenazas como el crecimiento urbano desordenado, el turismo no regulado, la contaminación y el cambio climático.

Carballar Osorio subrayó que el fortalecimiento de las ANP no solo es una prioridad ambiental, sino también una estrategia de desarrollo económico sostenible. “El aprovechamiento responsable de estos espacios puede generar beneficios para las comunidades locales, siempre que se garantice su conservación a largo plazo”, afirmó.

El Ibanqroo también ha impulsado procesos participativos con ejidos, organizaciones civiles y autoridades municipales para integrar conocimientos locales en la actualización de los planes. Además, se busca alinear estos instrumentos con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y con las políticas nacionales de biodiversidad.

Actualmente, el instituto trabaja en la digitalización y sistematización de la información ambiental, así como en la capacitación de personal técnico y comunitario para fortalecer la gestión de las ANP. Se espera que los nuevos planes de manejo estén listos en el transcurso de 2026, con una visión más integral, adaptativa y centrada en la resiliencia ecológica.

Cancún festeja 30 años del Parque Kabah

El Parque Ecológico Estatal Kabah, considerado el principal pulmón verde de Cancún, celebrará su 30 aniversario con una intensa semana de actividades ambientales, educativas y comunitarias del 10 al 14 de noviembre, según anunciaron autoridades estatales y municipales.

Fundado en 1995 como la primera Área Natural Protegida del Gobierno de Quintana Roo, el parque abarca más de 41 hectáreas de selva baja y humedales, y alberga 176 especies de flora y 129 de fauna, incluyendo aves raras como la piranga roja, que atraen a turistas especializados desde países como Inglaterra y Japón.

El programa conmemorativo incluye:

– Exposiciones fotográficas sobre la historia y biodiversidad del parque

– Talleres ambientales para niños y adultos

– Recorridos guiados de flora y fauna

– Pajareada conmemorativa para observadores de aves

– Jornada de limpieza perimetral abierta a toda la ciudadanía

El evento inaugural se realizará el lunes 10 de noviembre a las 10:00 horas en el Planetario Ka’Yok’, con una muestra fotográfica que retrata tres décadas de conservación y participación ciudadana.

Durante el acto oficial, el secretario estatal de Ecología y Medio Ambiente, Óscar Rébora Aguilera, destacó que “Kabah no solo es un parque, es un espacio que le da vida a Cancún. Gracias a sus árboles, su vegetación y su biodiversidad, la ciudad respira mejor, el clima se regula y se recarga el acuífero que nos da agua. Cuidarlo es cuidar nuestra salud y nuestro futuro”.

Por su parte, la secretaria municipal de Ecología y Desarrollo Urbano, Nahielli Margarita Orozco Lozano, subrayó que el parque representa un equilibrio entre desarrollo urbano y respeto por la naturaleza. “Aquí respiramos el aire más puro de Cancún y recordamos que este espacio nos da vida, armonía y orgullo como cancunenses”.