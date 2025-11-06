La seguridad pública en Tlalnepantla está garantizada, dice el edil Raciel Pérez Cruz

Baja incidencia delictiva

Tlalnepantla, Méx.- De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en este municipio se registra una disminución de aproximadamente 19 puntos a la baja en delitos de alto impacto de enero a octubre del presente año, como resultado de los diversos operativos implementados y la estrategia de proximidad social que se lleva a cabo en el territorio municipal.

El presidente municipal Raciel Pérez Cruz expuso que la tendencia en cuanto al delito de homicidio doloso es de 19 por ciento a la baja, situación que no tiene conforme a las autoridades municipales, pero representa un indicador de que las acciones emprendidas en esta materia comienzan a dar resultados.

Apuntó que en cuanto a los delitos de secuestro, trata de personas y feminicidios no se reporta cifra negra y se seguirán desarrollando campañas y actividades para evitar que estas cifras continúen en cero y que no se reporte ninguna víctima en estos rubros.

En el caso de los delitos de narcomenudeo, el edil explicó que el incremento se debe a las puestas a disposición ante las autoridades competentes, esto derivado de los operativos interinstitucionales que se realizan en coordinación con dependencias y federales y estatales, lo cual forma parte de la estrategia de seguridad implementada por la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, en todo el territorio nacional.

Sobre el robo de vehículos, el alcalde comentó que se ha presentado una sensible reducción en su modalidad de con o sin violencia, al tiempo que exhortó a las y los habitantes a levantar las denuncias correspondientes en caso de ser víctimas de este ilícito.

Pérez Cruz aseveró que, a través del Plan Integral de Oriente impulsado por el gobierno federal, se ha planteado un esquema de seguridad que comienza a dar resultados a través de un mando único que contempla la participación de los elementos de seguridad de los tres órdenes de gobierno para preservar la paz en las comunidades.