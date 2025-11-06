El gobierno federal recorta recursos en areas clave para el país, alerta PRI

Presupuesto de egresos

Toluca, Mex.- Mientras México enfrenta una crisis de violencia sin precedentes y comunidades enteras viven controladas por la delincuencia, el gobierno federal reducirá el presupuesto para seguridad en un 19 %, así lo señaló la presidenta del Comité Directivo Estatal del PRI (CDE), Cristina Ruiz Sandoval.

“Cuando más falta hace proteger la vida de las y los mexicanos, Morena recorta los recursos destinados a la seguridad ciudadana”, sentenció.

La senadora priista también alertó sobre nuevos recortes en el sector salud, especialmente en instituciones que brindan atención especializada, como el Centro Nacional de Neurología, el Instituto Nacional de Salud Pública, el ISSSTE, el Centro de Control de Enfermedades y el Centro Nacional de Trasplantes.

“La salud pública no puede seguir siendo víctima de los errores presupuestales de Morena. Lo que están haciendo es condenar a los hospitales a la precariedad y a las familias a la desesperación”, puntualizó.

La educación volverá a ser una de las áreas más castigadas, con menos recursos para instituciones como el Instituto Politécnico Nacional, Conafe, INEA, Conalep, UAM, Tecnológico Nacional de México y UNAM.

“Este gobierno no apuesta por la formación profesional de las próximas generaciones. Le da la espalda al conocimiento y al futuro del país”, expresó Ruiz Sandoval.