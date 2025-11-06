Hay avances en la Estrategia de Seguridad con Todo: Isaac Montoya

Resultados en Naucalpan

Naucalpan, Méx.- Resultados y avances en la Estrategia de Seguridad con Todo, que se reflejan en una disminución sostenida de la incidencia delictiva en el municipio, así como el inicio de obras como el nuevo C4 y la rehabilitación con concreto hidráulico del Periférico Norte, en el tramo de Río San Joaquín a la Primero de Mayo, son parte de los anuncios que realizó el presidente municipal, Isaac Montoya Márquez.

En conferencia de prensa, el alcalde, acompañado del Asesor Municipal en Seguridad, Jorge Amador, de quien subrayó su desempeño y vocación de servicios, a la vez que, presentó al encargado de despacho de la Guardia Municipal, José Carlos Quezada, quien trae una formación de una policía ética, una policía cercana y una policía transformadora, destacó que ante las declaraciones de los detractores, estos son los resultados favorables en seguridad, porque en Naucalpan hay estrategia y modelo de seguridad.

Reiteró que la disminución de la incidencia delictiva es irrefutable porque se basa en datos oficiales, tanto de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, como del Secretariado, pero falta una parte indispensable que es lograr avanzar en la percepción, se logrará recuperar la confianza que se perdió, seguiremos regenerando la corporación, con una policía de proximidad, mucho más sensible y capacitada.

El alcalde mostró los datos de la FGJEM, de acuerdo a un comparativo del año 2024 contra 2025, en cuanto a los delitos de alto impacto, se registró una disminución del 32.81%, 1,904 delitos menos que en el último año de la administración pasada.

En cuanto al homicidio doloso, la disminución fue del 27.37%; en robo de vehículo con violencia, 47.63%; en robo de vehículo sin violencia, 42.89%, mientras que el robo con violencia bajó 30.04%; el robo con violencia a casa habitación cayó en un 46.43%; el robo con violencia a transporte de carga tuvo una baja del 35.65%; el robo con violencia a negocio bajó 51.23% y en cuanto a la extorsión, bajó en un 58.11%.