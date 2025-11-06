Inversión histórica para pavimentación en Ecatepec

Ecatepec, Méx.- Una inversión de mil 140 millones de pesos se realiza en Ecatepec en materia de pavimentación y repavimentación de vialidades, lo que beneficia a más de 300 colonias con la recuperación de 799 vialidades, más de 654 mil metros cuadrados pavimentados y casi 500 kilómetros de calles intervenidas, informaron autoridades municipales durante la conferencia semanal. La alcaldesa Azucena Cisneros Coss aseguró que cuando inició la presente administración, hace 10 meses, encontraron 80 por ciento de calles destruidas y sin una sola pieza de maquinaria; sin embargo, en este año han recuperado 30 por ciento de las vialidades en Ecatepec. “Para entenderlo en su justa dimensión: Es como si hubiéramos pavimentado el camino completo de Ecatepec hasta la ciudad de Morelia”, dijo.

Frente a los representantes de los medios de comunicación, recordó que durante décadas los gobiernos anteriores convirtieron las calles de Ecatepec en símbolo de abandono y corrupción, donde rentaban maquinaria vieja, simulaban trabajo y no pavimentaban.

1000760274.jpg