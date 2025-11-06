Diputados oficialistas “olvidaron” destinar dinero al plan presidencial para Michoacán

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

“Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación, mexicanos y mexicanas, quiero primero que nada comentarle y decirle de frente al compañero de Acción Nacional que subió y nombró a todos los diputados de Michoacán, que en Morena, Michoacán apoyamos plenamente el Plan Integral de Paz y Justicia, presentado por la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, quien valorando la situación prevaleciente en nuestro estado está respondiendo de inmediato a las necesidades del país y de Michoacán, en lo particular, toda la bancada de Morena de Michoacán, nos solidarizamos con nuestra Presidenta y con el pueblo de Michoacán”.

Así lo afirmó la diputada de Morena Leticia Farfán Vázquez durante el ríspido debate sostenido en la Cámara de Diputados a partir del martes que concluyó ayer en la madrugada, durante el cual hubo, despliegue de pancartas e insultos de toda clase, así como la presentación de numerosas propuestas de modificación del Presupuesto Federal (PEF), pero sólo fueron aprobadas las presentadas por la mayoría oficialista, sugeridas o aprobadas previamente por el Ejecutivo.

En ese ambiente, la legisladora michoacana recurrió a uno de los recursos favoritos de la llamada Cuarta Transformación, culpar de todo lo malo a los gobiernos anteriores (excepto el del periodo 2018-2024).

“No se equivoquen, compañeros, desde hace décadas ustedes tuvieron la oportunidad de voltear a ver a los michoacanos y cuando lo hicieron nos sumieron en lo que estamos viviendo, recordando a la última persona que mandaron para aminorar lo que estábamos viviendo frente a todos los delincuentes, me acuerdo que se apellida Castillo y en Michoacán lo llamamos “El Virrey”, donde saqueó desesperadamente nuestra riqueza, los minerales, el hierro, pasaban autobuses, tráileres, repletos de aquellos minerales y en lugar de ayudar nos hundió más, dejando que estuvieran presentes algunos llamados autodefensas.

“Hoy, quiero decirles que el dictamen que hoy analizamos representa la materialización del compromiso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, con el desarrollo, con bienestar y el humanismo mexicano. Este instrumento financiero consolida el segundo piso de la cuarta transformación y se alinea plenamente con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030.

“Permítanme destacar los elementos centrales de este Presupuesto mexicanas y mexicanos. Nosotros como michoacanos queremos decirles que lamentamos mucho la situación que vive nuestro estado, pero también decirles que no se acomoden ningún sombrero los que no lo saben portar, para eso se necesita mucha habilidad y estilo. No se equivoquen, nunca antes habían usado un sombrero, y lo vi aquí, cuando alguno de ustedes quiso venir a ponérselo, no sirvió de nada, compañero. Hay que sabérselo poner con dignidad, respeto, pero sobre todo con valentía”, agregó la legisladora “morena”, quien así trató de restar validez al movimiento popular surgido a consecuencia del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, quien se distinguió por aparecer siempre con sombrero y cuyos simpatizantes lo hacen igual.

También aludió a los legisladores del PRI que, en protesta por el atentado, se presentaron en el Palacio Legislativo de San Lázaro con sombreros con manchas que simulaban sangre.

La defensa de las supuestas bondades del presupuesto propuesto por el gobierno federal pronto fue refutada por la oposición. En particular, el diputado del PAN José Manuel Hinojosa Pérez respondió por considerarse aludido:

“La diputada acaba de pasar, mi paisana Leticia, y no le quiso aprobar ni un peso para el Plan Michoacán. Eso es una hipocresía de los diputados de la 4T y yo la señalé, y precisamente por alusiones, para que alguien se sumara.

“Hoy están convocando a Casa de Gobierno, a todos los alcaldes de Michoacán. Esperemos que no les vayan a recortar de sus participaciones, porque son unos hipócritas que están reprimiendo a todos los jóvenes universitarios. Bandidos”, remachó el legislador originario de Sahuayo, quien así puso en evidencia que no se asignó ninguna partida del presupuesto federal para aplicar el anunciado plan presidencial de rescate de Michoacán.

Por cierto, la intervención de Hinojosa Pérez desató una trifulca más en el reñido debate, pues los diputados oficialistas protestaron porque consideraban que en esa parte del debate no estaban autorizadas las respuestas a alusiones personales, pero el presidente en funciones, Raúl Bolaños-Cacho Cué, a pesar de ser parte de la bancada oficialista pues su partido, el PVEM es parte de la coalición mayoritaria, dijo que el recurso era válido y le dio turno al mencionado diputado panista.

El siguiente turno fue para el diputado del PAN Francisco Pelayo Covarrubias, quien presentó otra moción para modificar el presupuesto y materializar una vieja demanda consistente en acabar con el centralismo.

“Hoy alzamos la voz porque este presupuesto no es un presupuesto para la gente, es un presupuesto ciego, centralista y ajeno a la realidad que vivimos todos los mexicanos. Nos quieren vender que se trata de un presupuesto histórico, pero lo único histórico aquí es el nivel de abandono hacia los sectores productivos y el más grande endeudamiento que pagaremos todos los mexicanos y las siguientes generaciones.

“Este presupuesto no fortalece la salud, porque en los hospitales sigue sin haber medicinas. Los doctores trabajan sin el equipo suficiente, sin insumos y sin seguridad laboral. No fortalece la seguridad, porque nuestros policías no tienen las herramientas necesarias y mucho menos patrullas para salvaguardar el orden y brindarnos protección a todos los ciudadanos. Y qué decir de su salario. No apoya al campo ni al mar, porque los productores agrícolas, ganaderos y pesqueros siguen enfrentando solos las adversidades para seguir produciendo, y me refiero al encarecimiento de los insumos y al abandono de los programas que antes les ayudaban a producir y a alimentar a México. Y ni hablar de infraestructura social.

“Por eso hoy lo digo con toda firmeza: Baja California Sur no puede esperar más. Mi estado necesita inversión, necesita obras que transformen la vida de la gente y no sólo buenas intenciones. Por ello, a través de ocho reservas que presenté solicité que se crearan programas emergentes de apoyo a la ganadería, pesca y agricultura. Porque nuestros productores se sienten en un abandono total de sus gobiernos”.

Campesinos se oponen a ser utilizados contra empresa productiva

A propósito de problemas y deficiencias en el campo, en el estado de Hidalgo sigue el conflicto por la instalación de una planta productora de cerámica.

Ejidatarios del municipio de Emiliano Zapata de esa entidad se quejan de que los utilicen para tratar de desprestigiar a la empresa Time Ceramics, ubicada en esa región por un supuesto problema de uso de agua.

La presidenta del comisariado ejidal del núcleo agrario de Emiliano Zapata, Ana María Hernández Aguirre, asegura que le llama mucho la atención que a últimas fechas en medios de comunicación se toque este tema ya superado y resuelto.

Seguramente, dijo, se trata de un ataque, del que “no queremos ser parte”, y que con esta empresa no tienen ningún problema y sí, por el contrario, agradecimiento porque ha generado trabajo para la gente de la región e impulso a la economía local.

Representante de 433 ejidatarios, con el acta de su elección en mano, Hernández Aguirre dijo que existen algunas personas que no forman parte de la comunidad ejidal que asistieron hace meses, a reuniones de trabajo donde se trató el tema de Time Ceramics, que nunca acreditaron su representatividad, ni aportaron pruebas de sus “denuncias”. Fue entonces que el tema de suministro de agua a esta empresa quedó resuelto ante las autoridades de la Semarnat federal, de Conagua y de la Secretaría de Economía.

“Entonces me extraña que nuevamente salga esto”. Recordó que en ese entonces acompañó a personal de la Conagua en un recorrido a la empresa en donde se verificó que efectivamente los pozos de agua que mencionan están dentro de sus instalaciones están cerrados. No se utilizaron nunca e incluso tienen, “como si fuera una cubeta de metal soldado, de tal manera que no hay manera de que ellos puedan abrir esos pozos”.