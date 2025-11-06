Freno a cobros automáticos injustificados en servicios digitales

Reforma a la Ley Federal de Protección al Consumidor

“Si registrarse en una plataforma toma segundos, cancelar debe tomar el mismo tiempo”

El Senado de la República aprobó por unanimidad el dictamen que adiciona las fracciones VIII y IX al artículo 76 Bis de la Ley Federal de Protección al Consumidor, con el objetivo de garantizar que las y los usuarios puedan cancelar fácilmente sus suscripciones o membresías con cobro recurrente.

La senadora Cynthia López Castro, presidenta de la Comisión de Defensa de los Consumidores, presentó el dictamen ante el Pleno y destaca que la medida responde al crecimiento del comercio electrónico y la necesidad de proteger los derechos digitales de los consumidores.

“Si registrarse en una plataforma toma segundos, cancelar debe tomar lo mismo. Lo fácil no puede ser sólo pagar, también debe ser cancelar”, afirmó López Castro durante su intervención.

La reforma obliga a los proveedores a informar de manera clara y visible si el servicio implica cobros automáticos recurrentes, así como su monto, periodicidad y fecha de cargo; notificar con al menos cinco días de anticipación cualquier renovación automática; garantizar mecanismos simples, rápidos y gratuitos para la cancelación inmediata de servicios, sin penalizaciones injustificadas.

Refirió que, de acuerdo con datos de la Profeco, en 2024 se registraron más de 20 mil quejas relacionadas con servicios digitales y suscripciones automáticas, principalmente en plataformas de streaming, gimnasios, softwares y telefonía móvil.

Con esta reforma, México se alinea a las mejores prácticas internacionales, como la regla “Click-to-Cancel” de la Federal Trade Commission (FTC) de Estados Unidos y las directrices de la Unión Europea en materia de comercio electrónico.

“La economía digital no debe ser un espacio de vulnerabilidad, sino de derechos y libertades. Esta reforma protege la economía familiar y fortalece la confianza en el comercio electrónico”, subrayó.

Esta reforma representa un avance hacia una economía digital más justa, transparente y sostenible, donde los derechos de las personas consumidoras estén al mismo nivel que los del comercio tradicional.

“Con esta ley, protegemos la economía familiar, modernizamos nuestra legislación y reafirmamos que la tecnología debe servir a las personas, no aprovecharse de ellas”, concluyó la senadora López Castro.

“Nada de cláusulas escondidas”

La reforma está sustentada en la premisa de que la información y el consentimiento deben ser la base de cualquier relación de consumo, de suerte que las empresas estarán obligadas a informar de manera clara y destacada si un servicio incluye cargos automáticos recurrentes, explicó Saúl Monreal Ávila.

Se trata de devolver al consumidor el control sobre su dinero, sobre sus decisiones y, en última instancia, sobre su economía familiar, señaló el promotor de la iniciativa promotor de la iniciativa.

«Nada de letras chiquitas, nada de cláusulas escondidas». «las plataformas deberán indicar el monto, la fecha y la periodicidad del cobro desde el primer momento», advirtió el senador Monreal Ávila.

«¿Cuántas veces hemos contratado un servicio, una aplicación o una membresía que, con el paso del tiempo, dejamos de usar, pero que continúa cobrando mes tras mes? Pero al intentar cancelarla, nos enfrentamos a procesos largos, confusos y llenos de obstáculos».

Para el legislador zacatecano, ese tipo de prácticas recurrentes representa un abuso que vulnera derechos de consumidores. «Ya no bastará con un clip perdido o con una casilla marcada por defecto. La voluntad del usuario será indispensable», añadió.

Lo más importante, enfatizó Monreal Ávila, es el derecho a cancelar cualquier servicio de manera inmediata, y sin penalizaciones.

«Cancelar un servicio no debería implicar hablar con cinco operadores, llenar formularios, esperar semanas o recibir cargos adicionales», dijo.

En el periodo 2020-2024, más de 67 millones de personas realizaron compras en línea. Esto en un clic. Con esta reforma se garantiza que la cancelación sea sencilla, directa y sin castigos.

Hartazgo por renovaciones automáticas

Del PAN, Raymundo Bolaños Azocar dijo que con estas reformas se refrenda el compromiso con la defensa de los derechos de las y los consumidores, sobre todo cuando se generan prácticas abusivas que generan desconfianza en los servicios ofrecidos por medios digitales, “y la ciudadanía está harta de las renovaciones automáticas, sin aviso previo y sin conocimiento expreso que se vuelven cargos recurrentes y difíciles de recuperar”.

El senador Néstor Camarillo Medina, de MC, anunció el voto a favor de su grupo parlamentario a esta reforma, porque otorga el derecho a las y los usuarios para usar plataformas digitales sin que existan abusos o cobros indebidos. “La minuta busca que las personas puedan cancelar de manera sencilla las suscripciones de servicios digitales”, precisó.

Lizeth Sánchez García, del PT, consideró que la reforma es un paso fundamental en la protección de los usuarios de plataformas digitales. “Se trata de un acto de justicia, porque devuelve el poder a quien siempre debió tenerlo: las y los usuarios. Ahora, ningún servicio podrá tener cobros o renovaciones automáticas; se acabaron las letras chiquitas”, precisó.

Luis Alfonso Silva Romo, senador del PVEM, aseguró que con esta reforma los proveedores de servicios deberán informar de manera clara si su servicio implica cobros recurrentes, la periodicidad y las formas de cobro, a fin de evitar la renovación automática sin el consentimiento del consumidor. “Es una reforma que pone a México a nivel de los estándares internacionales en el entorno digital”, dijo.

El proyecto que modifica el artículo 76 Bis, de la Ley Federal de Protección al Consumidor, fue avalado con 91 votos a favor y enviado al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.