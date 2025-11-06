Gobierno de Delfina Gómez inició con la entrega de tarjetas de apoyo al desempleo

Beneficio para más de 8 mil personas

Destina una inversión de 52 millones de pesos para los apoyos y gastos de operación de este programa

Toluca, Estado de México.– El gobierno de la maestra Delfina Gómez Álvarez arrancó la entrega de tarjetas del Programa “Apoyo al Desempleo para el Bienestar 2025”, que permitirá a mexiquenses en esta situación acceder a recursos económicos y mejorar su calidad de vida y la de sus familias.

Para el ejercicio 2025, el Gobierno del Estado de México destinó una inversión de 52 millones de pesos para los apoyos y gastos de operación de este programa, lo que representa un incremento del 14 por ciento respecto al año anterior.

Norberto Morales Poblete, Secretario del Trabajo, y Juan Carlos González Romero, Secretario de Bienestar, encabezaron en Toluca la primera entrega —de tres— en la que se otorgaron 789 tarjetas; en total se contempla beneficiar a 8 mil 074 personas.

“Los Programas Sociales solo sirven cuando llegan a la gente que más lo necesita. Como lo ha dicho la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, los recursos públicos son del pueblo y deben servir al pueblo”, destacó Morales Poblete.

Un total de 7 mil 610 beneficiarios recibirán dos apoyos de 3 mil pesos, mientras que 464 personas en situación de mayor vulnerabilidad obtendrán tres pagos de 3 mil pesos, alcanzando así un monto máximo de 9 mil pesos por beneficiario.

Las siguientes entregas se llevarán a cabo este viernes 7 de noviembre en Ixtapaluca y el lunes 10 de noviembre en Ecatepec, con el objetivo de completar la distribución de los apoyos.

Con este esfuerzo, el Gobierno del Estado de México reafirma el compromiso de democratizar los programas sociales, dejando atrás viejas prácticas clientelares y partidistas.

GEM suma al sector privado en acciones altruistas

Para garantizar el bienestar de quienes más lo necesitan y fortalecer el tejido social con humanismo, calidad y calidez, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) promueve el altruismo en la entidad gestionando donativos con el sector privado.

Estas acciones son parte fundamental de la política social que impulsa la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, quien desde el primer día de su administración ha colocado a los sectores más desprotegidos en el centro para otorgarles ayuda de forma oportuna.

Ejemplo de ello, es el donativo de ropa y sábanas de algodón realizado por la empresa H&M, para beneficiar a 300 personas que son atendidas por Niños de Bobashi, Asociación Mazahua y a Proyecto Tzitzi’ú a Mesha a Choossto, Instituciones de Asistencia Privada (IAP) ubicadas en el municipio de Atlacomulco que se encuentran constituidas ante la JAPEM.

Sergio López Manjarrez, Secretario Ejecutivo de la JAPEM, expresó que estos apoyos son un recordatorio palpable de que la solidaridad es el motor que mueve a la sociedad. Con transparencia y rendición de cuentas, aseguró que cada donativo y cada beneficio llega de manera directa e íntegra a las manos de quienes más lo necesitan.