La Ciudad de México será una potencia digital, afirma Clara Brugada

Nueva herramienta del desarrollo

Participa la jefa de Gobierno en la presentación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial

Durante su participación en la presentación del Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, destacó la importancia de impulsar el desarrollo tecnológico como una herramienta clave para fortalecer la innovación, la economía y el bienestar social en el país.

Al acompañar a la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, en el evento realizado en la alcaldía Tláhuac, la mandataria capitalina reconoció el esfuerzo conjunto entre el Gobierno de México, el Instituto Tecnológico y la Agencia Digital de Innovación Pública para consolidar a la inteligencia artificial como una política estratégica de Estado.

Brugada Molina expresó su reconocimiento al equipo organizador del instituto y al Laboratorio Nacional de Inteligencia Artificial, al que calificó como “un orgullo para el país y para esta ciudad”.

Subrayó que el objetivo de su administración es convertir a la Ciudad de México en una potencia digital, comprometida con la democratización del conocimiento y la tecnología como motores del desarrollo nacional.

“La inteligencia artificial se ha convertido en la nueva infraestructura del desarrollo, porque propicia innovación, productividad, conocimiento, ciencia, economía, industria y bienestar”, afirmó la Jefa de Gobierno, al tiempo que celebró que este esfuerzo se realice desde Tláhuac, donde su gobierno impulsa un polo de desarrollo económico y tecnológico en coordinación con instituciones científicas y académicas.

En marcha el programa Mixtli Digital

Asimismo, informó que en la Ciudad de México se puso en marcha el programa Mixtli Digital, que busca llevar tecnología de punta a las escuelas de educación básica mediante la entrega de computadoras de alto rendimiento, pizarrones digitales y la capacitación docente en herramientas tecnológicas.

“Vamos a seguir equipando todas las instalaciones escolares de la Secretaría de Educación Pública, porque creemos que el acceso a la tecnología desde la educación es clave para construir una nueva generación de inteligencia digital”, señaló.

Durante su intervención, la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, subrayó que la formación en inteligencia artificial representa una oportunidad histórica para garantizar empleos de calidad y ampliar el acceso de las y los jóvenes mexicanos a la educación tecnológica.

Enfatizó que su gobierno trabaja para que ningún joven se quede sin estudiar, mediante la creación de más preparatorias, universidades y tecnológicos públicos, y destacó la importancia de vincular la innovación científica con el desarrollo económico y social del país.

Sheinbaum Pardo destacó que el Centro Público de Formación en Inteligencia Artificial, ubicado en la alcaldía Tláhuac, forma parte de una estrategia nacional orientada a convertir a México en una potencia científica, tecnológica y humanista.

Además, anunció que el programa se iniciará con una primera generación de 10 mil estudiantes, quienes podrán capacitarse en temas relacionados con la inteligencia artificial a través de la plataforma Saberes MX, impulsada por el Tecnológico Nacional de México (TecNM).