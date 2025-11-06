Obtiene la FGE-Q. Roo vinculación Frank Rodríguez se une a “Dinastía Casillas” con un sicario que rompe moldesa proceso para tres personas por trata, prostitución y narcomenudeo

El actor jalisciense interpreta a Carepunta

“No quería caer en el cliché del narco invencible”: el actor propone una mirada más humana y contradictoria

Por Arturo Arellano

El actor jalisciense Frank Rodríguez dio un salto a la televisión internacional al integrarse al elenco de Dinastía Casillas, la nueva súper serie de Telemundo estrenada el pasado 7 de octubre. En esta producción —spin-off de la exitosa franquicia El Señor de los Cielos— Rodríguez interpreta a Carepunta, un sicario colombiano que se convierte en uno de los principales antagonistas de los Casillas.

“Carepunta es el sicario principal del personaje que interpreta Alejandro Aguilar, ‘el parcero’. Somos los enemigos de los Casillas”, explicó Rodríguez en entrevista para DIARIO IMAGEN. “Me invitaron, me mandaron el casting, creo que buscaban un acento colombiano y les gustó lo que yo hacía”.

Aunque cuenta con una sólida trayectoria en cine, el actor confiesa que tenía ganas de incursionar en televisión. “Qué mejor que en este programa que tiene un fandom increíble”, comenta. Para construir a Carepunta, Rodríguez apostó por una imagen distintiva: “Me había rapado sin querer queriendo y ahora ya se volvió un look. Me dejé un bigote para estar físicamente muy identificable para el público”.

Junto a Alejandro Aguilar, propusieron a la producción dotar a sus personajes de un tono más cómico, evitando el cliché del narco solemne. “Hicimos un promocional donde están tomando café y debatiendo mientras al fondo hay un encapuchado al que van a matar. Es humor negro, pero también una crítica”.

Rodríguez reflexiona sobre el perfil de los personajes y el impacto de las narcoseries: “Afortunadamente o desafortunadamente, no he vivido esa experiencia. Alejandro sí, en Bogotá conoce gente de ese medio. Este perfil está bien alineado: con su barba, sus tenis Nike, todo chévere. No es esta cosa del malo que mira a cámara 1 o 2”.

Como espectador, el actor reconoce que estas series no glorifican el narcotráfico. “Te muestran que sí, tienen dinero y poder, pero todo el tiempo están huyendo. No pueden comerse una carne asada a gusto. Las series muestran los claroscuros, que son más oscuros que claros”.

Rodríguez lanza una analogía provocadora: “Los narcos no son seres admirables, solo seres criticables como todos los seres humanos, y a veces entendibles. Es como en Batman v Superman, donde Superman salva la Tierra pero destruye la ciudad, y Batman está abajo salvando a una niña, viendo con otros ojos la situación. Piensa: ‘Superman, hijo de la chingada, está destruyendo todo’”.

Sobre su experiencia en el set, el actor destaca el trabajo con Alejandro Aguilar y el elenco: “Con Raúl Méndez no había trabajado, con Plutarco Haza, Armando Silva… todos han sido increíbles”.

Además, adelanta que viajará a España para filmar Los ojos del diablo, una película en Burgos junto a Tatiana del Real. “Somos los únicos mexicanos en el elenco. Yo interpreto a un sacerdote influencer exorcista. Va a estar buenísima”.