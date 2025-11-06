Juan Gabriel en Bellas Artes será proyectado en el zócalo capitalino

El icónico primer concierto

Sábado 8 de noviembre, 8pm, Zócalo de la Ciudad de México, entrada libre

Netflix y el Gobierno de la Ciudad de México, a través de la Secretaría de Cultura local, revivirán aquella noche de 1990 en la que Juan Gabriel hizo historia al presentarse por primera vez en el Palacio de Bellas Artes, acompañado de la Orquesta Sinfónica Nacional.

La proyección de este concierto incluirá tomas nunca antes vistas, del propio archivo personal del Divo de Juárez, y que también son parte de la serie documental Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero, dirigida por María José Cuevas.

También estará disponible material fotográfico nunca antes visto de Juan Gabriel, a partir del 27 de octubre en la estación de metro Bellas Artes, y del jueves 30 en el Ángel de la Independencia y la Fuente de la Diana Cazadora.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero estará disponible solo en Netflix el 30 de octubre.

Acerca de Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero

Una serie documental con acceso inédito a los archivos personales de Juan Gabriel, incluyendo videos filmados por él mismo. A través de 4 episodios, esta investigación ofrece una historia íntima y reveladora sobre Alberto Aguilera Valadez, el hombre detrás del ídolo musical mexicano y autor de miles de canciones, que convirtió su dolor en himnos y rompió estigmas y prejuicios a lo largo de su vida.

Juan Gabriel: Debo, puedo y quiero recorre desde los inicios de la carrera de uno de los artistas más queridos de México, hasta su muerte, ofreciendo una mirada sin precedentes y profundamente humana a su legado que ya forma parte de la cultura popular mexicana, y cuya música sigue conmoviendo a millones en el mundo.

Directora: María José Cuevas (Bellas de Noche, La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas)

Productoras: Laura Woldenberg & Ivonne Gutiérrez (1994, Las tres muertes de Marisela Escobedo, La Dama del Silencio: El caso Mataviejitas).

Compañía productora: Mezcla

