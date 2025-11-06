Luinny Corporán rompe fronteras con “La Mansión de Luinny”

Según la plataforma española de medición TVTOP

El reality latino se mantiene invicto como el segundo streaming más visto de habla hispana

El comunicador dominicano Luinny Corporán, creador del reality show “La Mansión de Luinny”, ha sumado un nuevo logro a su carrera tras convertirse, por séptimo día consecutivo, en el segundo streaming más visto de habla hispana, según la plataforma española de medición TVTOP.

Transmitido 24 horas ininterrumpidas en vivo a través de YouTube, el reality se ha consolidado como un fenómeno de resistencia y valoración cultural, destacando por su diversidad, dinamismo y propuesta temática. En su primera emisión el pasado miércoles obtuvo una audiencia media 970K en el minuto de oro liderando #2 en la emisión hispana más vista del día dominando YouTube y toda la conversación digital. Actualmente, una semana después mantiene una media entre 179K y 600K diariamente, consiguiendo desde su inicio hasta este momento 28M de dispositivos conectados totales, en su primera semana.

Bajo la conducción de Luinny Corporán, y con 19 participantes de distintas nacionalidades en set compiten por un gran premio de US$100,000 dólares (Aprox, 2 millones de pesos mexicanos), enfrentándose en un formato diseñado para retar sus límites físicos, emocionales y sociales.

“La Mansión de Luinny” es una producción de alto nivel, con una estética audiovisual inspirada en grandes formatos internacionales, adaptada al lenguaje y ritmo del público hispano. Esta primera edición destaca además por su uso de tecnología de vanguardia, proyección latinoamericana y la participación de reconocidas figuras internacionales.

Entre sus protagonistas figuran Karina García, Yina Calderón y Brenda Zambrano, conocidas por su participación en La Casa de los Famosos

(Colombia y Telemundo), junto a talentos internacionales como Asaf Torres (Puerto Rico), Andreina Bravo (Ecuador), Yurgenis Aular (Venezuela), Abraham García (España) y El Avatal (Chile) conocidos en algunos casos por ser parte de algunas ediciones de ACAPULCO SHORE y LA VENGANZA DE LOS EX en México.

Por la República Dominicana, el elenco está conformado por Cristian Casa Blanca, Cristal Pérez, La Bella Chanel, Gailen La Moyeta, Axel Buenísimo, Mampula y Chelsy, entre otros talentos. Cada uno representa un universo cultural y digital distinto, fortaleciendo la visión multicultural y transversal del formato.

Sobre Luinny Corporán

Luinny Corporán es uno de los comunicadores más influyentes de la República Dominicana y el Caribe. Reconocido por su estilo directo y su enfoque innovador, ha transformado su marca personal “Luinny Corporán” en una plataforma inclusiva y de oportunidades para las nuevas generaciones de la comunicación.

Su red de contenidos integra espacios como “Fogaraté Radio”, “Al Pelo Radio” y “El Show de Luinny”, considerados referentes del entretenimiento urbano y digital.

Con “La Mansión de Luinny”, el comunicador da un paso firme hacia la internacionalización de su marca, consolidándose como productor, estratega y creador de contenidos con impacto en toda la región latinoamericana.