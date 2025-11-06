Presenta gobierno federal plan Integral contra el abuso sexual y justicia a las mujeres

Fortalecerán la respuesta institucional

El acoso sexual se considerará como delito penal en todo el país, señala Sheinbaum

El Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres, presentó el plan Integral contra el abuso sexual que tiene como objetivo fortalecer la respuesta institucional en la atención y procuración de justicia hacia las mujeres, que se sientan más seguras y que haya una denuncia más ágil, además de impulsar un cambio cultural en la sociedad para que la convivencia entre mujeres y hombres se base en el respeto.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo puntualizó que con este plan integral lo que principalmente se trabaja es que el acoso sexual sea un delito penal en todo el país.

“Hemos estado trabajando en lo que mencioné el día de ayer, que es que en todos los estados de la República sea delito penal el acoso: cómo se tiene que hacer eso; cómo; quién debe participar; qué es lo que estamos haciendo. Y, además, de una campaña que —como les comenté— vamos a desarrollar a partir del 25 de noviembre, que justamente es el Día contra la violencia hacia las mujeres”, comentó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

El Plan Integral contra el abuso sexual, tiene como principales acciones:

La homologación del tipo penal de “abuso sexual” como delito grave en todo el país: Se homologarán los criterios del tipo penal y sus sanciones; se impulsará que todas las entidades federativas lo consideren delito grave; se analizará la forma en que la denuncia sea mucho más ágil y se incorporarán los mayores estándares de protección. Impulso de una agenda de colaboración con el poder legislativo: Se trabaja en la revisión, armonización y homologación de leyes para garantizar que las mujeres de todo el país tengan el mismo acceso a todos los derechos y el próximo 13 de noviembre habrá una reunión con las presidentas de las Comisiones de Género de los poderes legislativos de las 32 entidades de la República para impulsar las reformas correspondientes. Promoción de la denuncia: Se realizarán campañas de información y sensibilización para que las mujeres conozcan sus derechos, rutas de atención y denuncia y se fortalecerán los protocolos de atención y canalización de los casos de abuso y violencia sexual recibidos a través de la Línea 079, opción 1. Fortalecimiento y mejora de la atención y acceso a la justicia: Se impulsará la coordinación con Fiscalías estatales para asegurar que el proceso de denuncia sea más ágil, seguro y con perspectiva de género, integrando protocolos específicos de atención y capacitación al personal. Además, se impulsará la firma de un convenio con la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia (CNPJ) que reúne a todas las Fiscalías del país. Capacitación y profesionalización institucional: Formación especializada y capacitación a personal de Ministerios Públicos, Fiscalías, Jueces y autoridades judiciales; coordinación con Secretarías de Movilidad y Transporte Público de los estados, para implementación de protocolos de prevención, atención y canalización de casos de violencia sexual en espacios públicos y medios de transporte; se capacitará al personal y conductores de transporte público para saber cómo actuar ante denuncias y prevenir situaciones de riesgo. Cultural: Se pondrán en marcha campañas de concientización en espacios públicos, laborales, escolares y en transporte público, dirigidas fundamentalmente a los hombres, así como campañas de concientización contra las violencias, dirigidas a la sociedad en general y a las mujeres para fomentar la denuncia contra el abuso sexual. Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer: Presentación de campaña de comunicación social y resultados de la ruta de Homologación del tipo penal de abuso sexual como delito grave en todo el país.

El lunes, entrega de segundo apoyo en estados afectados por lluvias

En otro tema, Sheinbaum Pardo informó que el próximo lunes 10 de noviembre inicia la entrega del segundo apoyo para reconstrucción de vivienda en los estados de Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí, como parte del Plan Integral de Apoyo a los afectados por las lluvias extraordinarias que se registraron en octubre.

“El primer apoyo de 20 mil pesos ya fue dado a cerca de 100 mil familias, y vamos ahora con el segundo apoyo que depende de qué daño tuvo la vivienda. Además, va a haber apoyo para comercios y apoyo para las parcelas que fueron afectadas por las lluvias”, puntualizó en la conferencia matutina: “Las mañaneras del pueblo”.

Detalló que la distribución se realizará a través del Banco del Bienestar y para su entrega se enviará un mensaje SMS a los beneficiarios con el lugar donde se realizará el proceso.

El apoyo para reconstrucción de vivienda se determinará de acuerdo con la afectación: 25 mil pesos, en caso de que el daño sea medio; 40 mil pesos por afectaciones mayores; y 70 mil pesos por pérdida total.

Descarta CSP algún tipo de intervención de EU

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró que no habrá ningún tipo de intervención de Estados Unidos en territorio nacional, al asegurar que México es un país libre, independiente y soberano, y que su gobierno mantiene una relación de colaboración y respeto con Washington.

La mandataria restó importancia a versiones difundidas en medios internacionales sobre presuntas filtraciones relacionadas con temas de seguridad, y aseguró que el país sabrá responder ante cualquier amenaza real.

“Si llegara a haber una amenaza real que no tenga que ver con estas filtraciones o supuestas filtraciones, porque ni filtraciones son en algún medio internacional, pues tenemos el himno nacional, ya lo dije: un soldado en cada hijo”, aseveró.

Sheinbaum Pardo subrayó que cualquier forma de injerencismo es rechazada por la sociedad mexicana y que su gobierno sostiene con la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, un marco de entendimiento que se basa en la cooperación, no en la intervención.

“La realidad es que no va a haber intervención de los Estados Unidos, no va a haber, sencillamente porque hay un pueblo unido en contra de cualquier injerencismo o intervención, porque ningún mexicano o mexicana, más que unos cuantos que son la absoluta excepción, quiere que haya intervención”, afirmó Sheinbaum Pardo.