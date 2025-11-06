Teri Hatcher encabeza el gran especial Lifetime Christmas Movies

Con 52 películas de navidad exclusivas

El canal celebra con una programación ininterrumpida de 24 horas diarias

El espíritu navideño regresa a la pantalla de LIFETIME con el tradicional especial de Lifetime Christmas Movies, que este año se extenderá hasta el 6 de enero, con una programación continua de 24 horas diarias dedicada íntegramente a las películas de Navidad.

Esta nueva edición incluirá 52 títulos exclusivos, entre ellos 7 estrenos internacionales y 2 producciones originales realizadas en Guadalajara, México, consolidando las Lifetime Christmas Movies como uno de los especiales más esperados y exitosos del canal. Los estrenos se emitirán todos los sábados a las 22:00 horas, con historias llenas de romance, esperanza y espíritu navideño que iluminarán la pantalla durante toda la temporada.

Este año la reconocida actriz Teri Hatcher (Desperate Housewives, Lois & Clark: The New Adventures of Superman) será la gran protagonista de los estrenos internacionales de Lifetime. El sábado 8 de noviembre, Hatcher encabeza “Navidad en el Chalet” (Christmas at the Chalet), interpretando a Lex, una expresentadora de televisión que, tras perder su reserva en un hotel de lujo en Aspen, acepta trabajar allí para poder quedarse durante las fiestas. Lo que no imagina es que deberá compartir el lugar con su exmarido y su nueva pareja.

El sábado 29 de noviembre, la actriz vuelve a la pantalla con “Cómo Enamorarse en Navidad” (How to Fall in Love by Christmas), donde da vida a Nora Winters, una escritora que busca inspiración para una columna sobre el amor en las fiestas y termina viviendo su propia historia romántica junto a un encantador fotógrafo.

Otros estrenos destacados de noviembre incluyen “Última Oportunidad en Navidad” (Take a Chance at Christmas), protagonizada por Alli Chung y Michael Brown, y “Viñedo Navideño” (A Vineyard Christmas), con Nikki Mckenzie, Victor Zinck y Lucas Penner.

En diciembre, continúan las 24 horas de películas de Navidad y los estrenos cada sábado a las 22:00hrs. Esta vez las historias que encenderán el espíritu navideño de millones de hogares en Latinoamérica serán: “Un Príncipe Para la Navidad” (Royally Yours. This Christmas), protagonizada por Steve Byers, Cindy Sampson y Holly de Barros; “Aviones, Trenes y Árboles de Navidad” (Planes, Trains and Christmas Trees), protagonizada por Olivier Renaud, Kathryn Davis, Richard Waugh y Ashton James; “Un Suéter Para la Navidad” (Christmas on The Alpaca Farm), protagonizada por Kirsten Comerford, Matt Wells y Ai Barrett.

El 6 de diciembre Lifetime estrenará sus dos nuevas Lifetime Christmas Movies producidas en Guadalajara: “Decora Mi Navidad” que cuenta la historia de una arquitecta especialista en la decoración de interiores, que divide su tiempo entre el trabajo y la crianza de su hijo. Sin embargo, esta Navidad la carga laboral ha aumentado y no quiere fallarle al cliente y mucho menos a su hijo, quien le ha hecho un difícil pedido a Santa.

Inmediatamente después, Lifetime estrenará “Dulce Amor Para Navidad”, una película que cuenta como, Alan y Pablo, dos socios de una exclusiva y exitosa cadena de croissants deben arreglárselas cuando se quedan sin repartidor en vísperas de Navidad. Pablo se hace cargo de la entrega de los pedidos y queda flechado cuando conoce a Clara, la dueña del “café del corazón” quien en ese momento reemplazaba a una de las meseras del local. Ambos sienten atracción el uno por el otro y hacen planes para pasar juntos las fiestas, pero cuando descubren sus “verdaderas” identidades se sienten traicionados y los planes se desarman. ¿Podrá el espíritu de la Navidad unirlos nuevamente?

Además de estos estrenos, la programación especial contará con 35 Lifetime Christmas Movies, y las películas de las tres temporadas de “Amor en Navidad”, llevando todos los días hasta la pantalla películas navideñas, incluyendo imperdibles maratones para Noche Buena, el día de Navidad y Año Nuevo con títulos como “Navidad, Compañía Anónima” (Christmas Incorporated); “La Navidad Soñada” (A Picture Perfect Holiday); “Nublado Con Posibilidades De Navidad” (Cloudy With A Chance Of Christmas); “El Reemplazante De Santa” (The Santa Switch); “Temporada De Amor” (Seasons Of Love); “Arreglos En Navidad” (The Holiday Fix Up), entre otras.

El especial culminará el 6 de enero con el tradicional maratón “Recoge tu Arbolito”, que reunirá las mejores Lifetime Christmas Movies para despedir la temporada.