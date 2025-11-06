El Buen Fin 2025: Impulso al ciclo de valor y al consumo de lo hecho en México

El Consejo de la Comunicación llevó a cabo el panel “Buen Fin: Impulso al ciclo de valor de las empresas en México”, un espacio de diálogo con líderes del sector público y privado sobre el impacto económico, la inclusión de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) y la promoción del consumo nacional a través de la estrategia “Hecho en México”.

El evento contó con la participación de Salomón Rosas, Director General de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía; Manuel Cardona, Director de Relaciones con Gobierno de la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD); y David Pizaña, Vicepresidente de Comercio Electrónico de la Asociación de Internet MX, quienes coincidieron en la relevancia de esta iniciativa como motor económico y de fortalecimiento empresarial.

“El Buen Fin se ha consolidado como una de las estrategias más importantes para fortalecer la economía interna y promover el consumo responsable. Su sinergia con el distintivo Hecho en México impulsa a miles de empresas nacionales y a millones de trabajadores que forman parte de este gran ciclo de valor”, señaló Salomón Rosas, Director General de Competitividad y Competencia de la Secretaría de Economía, además se dio a conocer que ya son más de 7 mil empresas que participan en esta edición con el distintivo Hecho en México.

Durante la sesión se destacó que el Buen Fin 2025 celebrará su 15ª edición del 13 al 17 de noviembre, con el objetivo de superar los 200 mil millones de pesos en ventas, lo que representaría un crecimiento frente a los 172.9 mil millones alcanzados en 2024.

Asimismo, se resaltó la incorporación de nuevos participantes, como Oxxo y el regreso de Walmart, además del respaldo de empresas como Liverpool, San Pablo Farmacia, Laboratorios El Chopo y Mercado Libre, entre otros. Actualmente, el programa suma más de 200 mil establecimientos registrados.

Desde la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales (ANTAD), Manuel Cardona subrayó la importancia de la colaboración entre gobierno, industria y medios de comunicación: “El gran acierto ha sido acompañar y capacitar a las PYMES, compartir buenas prácticas y promover lo hecho en México. Esta unión de esfuerzos es lo que permite que el consumidor confíe y participe cada año con mayor entusiasmo.”

Añadió que para la ANTAD, que reúne a 92 asociados y 198 marcas de distintos giros incluyendo tiendas departamentales, farmacias, autoservicio, ropa, calzado y artículos para el hogar, durante el Buen Fin los días que mayor venta se tienen son el primero y último, representando un esfuerzo conjunto que genera un impacto positivo para toda la sociedad, que impulsa un consumo responsable y consciente, fortalece la economía nacional, promoviendo la competencia sana y beneficiando tanto a los consumidores como a los negocios participantes.

Por su parte, David Pizaña, de la Asociación de Internet MX, enfatizó el impacto del comercio electrónico: “El Buen Fin ha impulsado el crecimiento sostenido del comercio digital en México. El 86% de los consumidores realiza sus compras desde el teléfono móvil y el 94% muestra una madurez digital que combina la búsqueda en línea con la compra física.” Tan solo en el 2024 se tuvo un crecimiento del 23.8% en las ventas online.

Además, Pizaña compartió algunas recomendaciones para realizar compras de manera inteligente durante el Buen Fin, y aprovechar las mejores ofertas, como busca el QR y el portal oficial del establecimiento, descargar únicamente aplicaciones verificadas, revisar que las páginas tengan el protocolo HTTPS, para garantizar una conexión segura. Así como, confirmar que los métodos de pago sean seguros y desconfiar de ofertas que parezcan irreales o demasiado buenas para ser verdad.

A lo largo de sus 15 años, El Buen Fin se ha convertido en una herramienta clave para la reactivación económica, la generación de empleo y la inclusión de las MIPYMES en las dinámicas de consumo digital y físico.