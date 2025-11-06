Realiza Clínica Hospital “Teziutlán” en Puebla cirugías de traumatología y ortopedia

Servicio integral de osteosíntesis

El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), a cargo del director general Martí Batres Guadarrama, informa que la Clínica Hospital (CH) “Teziutlán”, en Puebla, recibió el servicio integral de osteosíntesis (material para unir y fijar huesos fracturados como clavos, tornillos, placas intramedulares y fijaciones externas), por lo que realiza procedimientos quirúrgicos de traumatología y ortopedia.

El director de la CH “Teziutlán”, José Aarón Domínguez Cerezo, mencionó que con el servicio disponible en la unidad médica, se realizó la primera cirugía reconstructiva de fractura de tobillo a una derechohabiente de 50 años.

“La paciente presentaba una fractura con dos bordes que estaban separados, por lo que se le colocó una placa para alinear la lesión ósea, permitiendo fijar los bordes para evitar que se muevan. (…) El procedimiento quirúrgico duró 45 minutos, no hubo incidentes o complicaciones y prácticamente 24 horas después de la cirugía fue dada de alta”, indicó.

Domínguez Cerezo destacó que el material de osteosíntesis le permitirá al personal médico intervenir quirúrgicamente a los pacientes de la región que lo requieran y, de esta manera, evitar que sean trasladados al Hospital Regional en la ciudad de Puebla.

“Los derechohabientes de las comunidades de Cuetzalan, Zacapoaxtla, Tlatlauquitepec, Zaragoza y Teziutlán, que están aproximadamente a dos o tres horas del hospital regional, se verán beneficiados”, expresó.

Asimismo, subrayó que la clínica actualmente tiene a dos médicos traumatólogos, quienes brindan el servicio a la derechohabiencia en el turno matutino y vespertino, 12 horas diarias en promedio.

“Generalmente los pacientes con fracturas llegan como urgencias. Tener a dos especialistas cubriendo ambos turnos nos permite brindar una atención oportuna y rápida para estos casos. (…) Se hospitalizan el día que llegan a urgencias y con el material de osteosíntesis disponible, la operación se realiza prácticamente en 24 horas”, mencionó.

Finalmente, el director de la CH “Teziutlán” reconoció las gestiones por parte de las autoridades del ISSSTE para lograr que la unidad médica tenga el servicio integral para llevar a cabo las operaciones de traumatología y ortopedia.

“Tener el servicio integral nos beneficia de manera muy importante porque los usuarios ya no tienen que viajar a Puebla, esto es algo muy importante”, señaló.

