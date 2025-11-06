Pedro Antonio Torres presenta “Cómplices”

Una ficción hecha en familia

El productor ejecutivo celebra el estreno de su primera serie con un elenco femenino de alto calibre

Pedro Antonio Torres, productor ejecutivo y director de la casa Cosmos Content, celebra el estreno de Cómplices, una nueva serie de ficción que marca un hito personal y profesional: es la primera que realiza junto a su madre, actriz y colaboradora creativa. Inspirada en un show televisivo que ella admira, la serie se construyó desde la complicidad familiar y el trabajo colectivo.

“Espero que les guste mucho, porque fue trabajo de muchos esfuerzos, sudor y lágrimas. Fue muy bonito trabajar con ella. Esta es la primera ficción que hacemos juntos y estamos muy emocionados”, compartió Torres en entrevista. El elenco está conformado por cuatro mujeres con trayectorias sólidas, cuya química y profesionalismo se reflejan en cada escena.

Más allá del proyecto, Torres reflexiona sobre el momento que vive la industria audiovisual mexicana. “Hacer Cómplices es entender que la industria está evolucionando con energía. México hoy es reconocido como un hub creativo de clase mundial, con infraestructura sólida y talento que compite a cualquier nivel”, afirmó.

Aunque reconoce los desafíos —presupuestos limitados, tiempos ajustados— también celebra la resiliencia de una generación creativa que no se rinde. “La evolución tecnológica ha democratizado las herramientas, pero también ha elevado las expectativas. Las productoras que sobreviven son las que integran creatividad, eficiencia y visión estratégica”.

Desde Cosmos Content, su productora, Pedro Antonio apuesta por modelos híbridos de producción y alianzas con talento que entiende el storytelling desde múltiples plataformas. “Cada plano es una decisión, cada segundo debe tener intención. Mientras muchos buscan fórmulas, nosotros buscamos sentido”, concluyó.

“Fue trabajo colectivo, de sudor y lágrimas”: la serie refleja el crecimiento de la industria audiovisual mexicana y la apuesta por historias con alma