Aprueban Presupuesto de Egresos 2026 por 10.1 billones de pesos

Sesión maratónica en San Lázaro

Se reasignaron 17 mil 788 mdp y recortaron gastos al Poder Judicial, al INE, Tribunal Electoral, la FGR y la CNDH

La Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este jueves 6 de noviembre en el pleno de la Cámara de Diputados el Presupuesto de Egresos de la Federación para 2026 en el que se contempla un gasto superior a los 10 billones de pesos.

Tras más de 20 horas de debate y con 355 votos a favor de la mayoría oficialista y 132 de la oposición del PAN, PRI y MC, el decreto quedó listo y se turnó al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación.

De las mil 733 reservas registradas, solo se aprobaron las que presentaron Morena y sus aliados para recortar casi 18 mil millones de pesos al Poder Judicial y órganos autónomos para redistribuirlos a educación, ciencia y tecnología y para el campo.

Fueron 300 oradores los que subieron a tribuna para plantear sus propuestas de cambio al PEF 2026 y sus anexos, pero solo se admitieron las del bloque mayoritario.

Así, a las 5:30 de la mañana de este jueves se abrió el tablero para la votación que dio fin al debate en lo particular que inició a las 9:30 de la mañana del miércoles 5 de noviembre, con un receso decretado a las 20 horas para calmar los ánimos encendidos por las descalificaciones y acusaciones entre el oficialismo y la oposición.

Aunque se avalaron recortes y reasignaciones por 17 mil 788 millones de pesos, el monto total propuesto por la Secretaría de Hacienda no tuvo cambios y se mantiene en 10 billones 193 mil 683.7 millones de pesos, con un incremento de 891 mil 667.9 millones de pesos, el 5.9 por ciento en términos reales, con respecto al gasto de este 2025.

El principal recorte se aplicó al Poder Judicial, con 15 mil 800 millones 100 mil pesos al gasto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al Órgano de Administración Judicial y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

De ese total, el pleno reasignó 2 mil 500 millones de pesos más a Ciencia; 828.1 millones a expansión de la educación inicial, esto es los Centros de Educación Infantil, que solicitó el PT como su prioridad.

Otros 329 millones se reasignaron al Instituto Politécnico Nacional; y 641 millones a infraestructura para el desarrollo rural sustentable.

También, 4 mil 371 millones a la Universidad de Guadalajara, para recuperar el recorte que la iniciativa presidencial aplicó “por error” a esa casa de estudios; 300 millones a la Subsecretaría de Educación Media Superior, que responde parcialmente a la demanda del Frente Nacional de Sindicatos de Educación Media Superior, que exigía reasignar 2 mil millones de pesos en el PEF, para continuar con el proceso de homologación salarial y de otorgamiento de prestaciones para docentes y personal administrativo. Además, 5 mil millones a Centros y Organizaciones de Educación.

Se aprobó reorientar 938 millones de pesos para el Instituto Nacional de Antropología e Historia, en específico a servicios de protección y conservación del patrimonio cultural; y 985 millones 500 mil pesos adicionales al Instituto Nacional de Bellas Artes, en el rubro de servicios educativos, culturales y artísticos.

Con esto, se recupera el recorte que la iniciativa de presupuesto también había aplicado a ambas instituciones.

El Instituto Mexicano de Cinematografía recibirá 62 millones de pesos más, que también se le habían disminuido en la propuesta original.

Mientras, a la Fiscalía General de la República, la cámara le aplicó un recorte de 819 millones de pesos. De ese monto, 500 millones se transfirieron a la Comisión Nacional de Obras Protegidas y 319 millones al Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral.

Asimismo, se disminuyó en 14.5 millones el presupuesto de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que se transfirieron al Programa de Desarrollo Profesional Docente.

Se avaló que de la Secretaría del Trabajo se reorienten 731 millones a la Procuraduría Federal de la Defensa del Trabajo (126.1 millones), a la Unidad de Enlace para la Reforma al Sistema de Justicia Laboral (526.3 millones) y a la Unidad de Política Laboral y Relaciones Institucionales (42.5 millones).

Y se aplicó un recorte de mil millones de pesos al Instituto Nacional Electoral, que se reasignaron a la Comisión Nacional del Agua.

A lo largo de las horas, diputados del bloque mayoritario manifestaron su respaldo con las propuestas de reasignación presupuestal, al considerar que con ellas se fortalecen sectores clave como la educación pública, el campo, la cultura, la protección de las áreas naturales protegidas, y la ciencia, tecnología y humanidades.

A la oposición no se les aceptó ni una sola de sus reservas

La oposición protestó con gritos de reclamo, jaloneos, mantas, pancartas y enormes lonas en contra de Morena, porque no les aceptaron una sola de sus reservas para modificar el dictamen y acusó recortes en los gastos de seguridad, salud, campo, estados y municipios, entre otros.

No obstante, el dictamen destaca que, en el tema de seguridad pública y nacional, “se propone para los Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior un incremento de 11 mil 120.7 millones de pesos, lo que equivale a 17.6 por ciento más en términos reales para 2026”.

Para estados y municipios se destinan 2 billones 810,777.1 millones de pesos, 3 por ciento más en términos reales que en el aprobado de 2025, en “participaciones, aportaciones, convenios de coordinación, salud pública y otros subsidios”, se indica.

Agrega que en la función salud “presenta un incremento, en términos nominales, de 84,203.2 mdp, ascendiendo a un total de 965,662.8 mdp, es decir, 5.8 por ciento mayor en términos reales con respecto al presupuesto de 2025”.

“Inversión social” con miras a 2027

José Ignacio Martínez Cortés, coordinador de Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM, afirmó que “se trata en primera instancia de una inversión social” que incluye apoyo significativo a educación, cultura, ciencia y tecnología. “Es un presupuesto preelectoral, destinado a inversión social y física, con miras a las elecciones de 2027”, agregó

Respecto al endeudamiento, Martínez Cortés explicó que se autorizó una deuda interna por 1.7 billones de pesos, que si bien está en límites legales, deberá manejarse con transparencia para evitar que los recursos se destinen a fines clientelares o electorales. Subrayó además la importancia de que la oposición fiscalice el comportamiento financiero del gobierno con informes mensuales y trimestrales, “porque más allá de las cuentas claras, el control político es fundamental.”