La película mexicana «Sacrificios» gana el Audience Award 2025

En la sección Dark Matters del Austin Film Festival.

La película Sacrificios, dirigida por Mauricio Chernovetzky y escrita por Mauricio Chernovetzky y Alexander Iosjpe, se alzó con el Audience Award 2025 en la sección Dark Matters del Austin Film Festival, reconocimiento otorgado por el público a la propuesta más destacada del programa de cine de género.

Sacrificios es un thriller de tono oscuro que combina elementos sobrenaturales y psicológicos para explorar temas de culpa, el luto y los límites de la fe. El festival reunio en la premiere al talento artistico de Sacrificios, destaco Jorge Jimenez actor principal quien fue ovacionado y reconocido por la audiencia de los asistentes a la premiere, el festival fue atendido por la actriz Frida Astrid, su guionista Alex Iosjpe, el productor y director Mauricio Chernovetzky, el compositor Jason Carmer, Ernesto Martinez productor y Jairo Sifuentes Co productor.

Ganadora del Audience Award — Dark Matters Feature, Austin Film Festival 2025. La distinción refleja la recepción positiva del público y la afinidad de la película con audiencias de cine de género.

El publico de Austin tuvo la oportunidad de comentar la pelicula con el talento de Sacrificios en donde se abordaron temas acerca de la profundidad de la pelicula, el desafio intelectual y visual que presenta, asi como las atmosferas y elementos cinematograficos que disfrutaron en las dos funciones que tuvieron lugar en los cinemas Galaxy en esa ciudad, el talento quedo muy agradecido con la respuesta de los asistentes y con mucha gratitud a ellos comentaron que era una gran oportunidad poder conectar con publicos de otro dioma y otros paises.