Facultad de Medicina realizará XVII Carrera Atlética Día de la y el Médico

Toluca, Méx.- La Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) presentó oficialmente la XVII Carrera Atlética Día de la y el Médico, que tiene como propósito fomentar el deporte, la salud y la convivencia entre la comunidad universitaria.

En conferencia de prensa, encabezada por el director de la Facultad de Medicina, Hugo Mendieta Zerón, se destacó que esta carrera forma parte de las acciones institucionales orientadas a fortalecer hábitos saludables, bienestar físico y mental, así como el sentido de identidad universitaria.

Además, se subrayó la importancia de mantener espacios que impulsen el desarrollo integral de las y los estudiantes y que la práctica deportiva mejora la condición física, fortalece la disciplina, la perseverancia y el trabajo en equipo, valores fundamentales en la formación de los futuros profesionales de la salud.

La XVII Carrera Atlética Día de la y el Médico se llevará a cabo el domingo 16 de noviembre de 2025, a las 7:00 horas, con salida y meta en la Facultad de Medicina. El evento contempla dos distancias —5 y 10 kilómetros, así como una caminata de 2 kilómetros—, en la rama femenil y varonil, abiertas a estudiantes, docentes, personal administrativo y público en general; además, se premiará a los tres primeros lugares de cada una de las categorías.

El recorrido incluirá parte del circuito universitario y zonas aledañas a Ciudad Universitaria, garantizando un entorno seguro para todas y todos los participantes. Las inscripciones estarán abiertas hasta el viernes 14 de noviembre en las oficinas de Promoción Deportiva de la Facultad de Medicina, con cupo limitado.

La carrera ofrece hidratación, seguridad vial, playera, medalla conmemorativa y dorsal con chip. El costo de recuperación es simbólico: $350 para público general y $200 para estudiantes de la UAEMéx, detalló.

La entrega de kits se realizará un día antes del evento, directamente en la Facultad de Medicina. Los interesados pueden consultar requisitos, rutas y categorías a través de las redes sociales oficiales de la Facultad de Medicina.

Finalmente, las autoridades universitarias reiteraron la invitación a sumarse a este evento que reafirma el compromiso de la UAEMéx con la promoción de estilos de vida saludables, la cultura del deporte y la formación integral de su comunidad.