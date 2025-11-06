El futuro de Cincuenta más uno

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Uno de los principales colectivos de mujeres, que ganaron notoriedad en la presente década, entró en crisis, razón por la que hoy realizará su Asamblea General de Asociadas.

El tema principal es la inminente remoción de la presidencia que actualmente ocupa la ex senadora Claudia Sofía Corichi García.

Vale la pena contar que hace unos años, siete mujeres se reunieron para diseñar una plataforma de encuentro de mujeres, en la que tuvieran cupo mujeres de distintas tendencias ideológicas.

Así nació Cincuenta más uno, organización formada por panistas, priistas, emecistas, morenas y mujeres sin ideología definida, pero con ganas de procurar mayores espacios para las mujeres, en todos los renglones.

Y aunque el propósito inicial fue de no buscar posiciones políticas, sino de lograr mejores condiciones para las mujeres en sus distintos ámbitos, la ambición de algunas perjudicó los objetivos del grupo.

María Elena Orantes, entonces secretaria general de MC, fue electa como presidenta e iniciaron los acercamientos con diversos sectores de la sociedad, los que se suspendieron cuando la misma Orantes fue designada cónsul de México en Houston.

Entonces decidieron que la nueva presidenta fuera Claudia Sofía Corichi y el colectivo entró en un relax.

Sin embargo, algunas decisiones de Corichi fueron objetadas por las siete mujeres fundadoras y se decidió el retorno de Orantes a la cabeza del grupo.

Ahora se pretende revivir el que fue exitoso colectivo, para lo que se realizará la sesión de hoy, con una agenda de ocho puntos, en la que se nombrará a Orantes como presidenta provisional y se emitirá una convocatoria para la elección de una nueva mesa directiva.

Y es que existe gran inconformidad con Corichi por una serie de acciones emprendidas, sin el consentimiento de nadie, por lo que será llamada a cuentas.

Este grupo de Cincuenta más uno corre el riesgo de una escisión, de no lograrse hoy un cierre de filas y una reafirmación de sus postulados. Y es que Cincuenta más uno se convirtió en un bocado apetitoso para partidos y grupos políticos que advierten en la formación profesional y política de estas mujeres un atractivo para sus propósitos.

Se pretende hacer de Uruapan uno de los municipios más seguros del país, situación que no será sencilla, debido a la gran penetración de los grupos criminales en la población. Sin embargo, otras poblaciones de Michoacán exigen el mismo trato, ya que se encuentran copadas por los grupos delincuenciales. Apatzingán, Zitácuaro, Los Reyes, Buenavista, Aguililla, Tepalcatepec y la Huacana, entre otras… Tomaron posesión cinco nuevos magistrados del Tribunal Federal de Justicia Administrativa: Selene Cruz Alcalá, Ludmila Valentina Albarrán Ariadna Camacho, al igual que Eduardo Santillán y José Ramón Amieva. Con estos nombramientos se cubre por primera vez el total del Pleno de dicho órgano… El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, aseguró que México es un Estado fallido, que se muestra inmóvil ante el crimen organizado que controla el 60 por ciento del territorio nacional… Por cierto que La Barredora, el grupo criminal preponderante de Tabasco, hace cada vez más notoria su presencia en Puebla.

