Inicia en Q. Roo la Red Universal por la Paz América 2030 en México

Proyecto del Pacto Global de la ONU

Recorrerá todo el país llevando a los jóvenes la prevención de la violencia

Cancún.- Quintana Roo se convirtió hoy en el iniciador de la Red Universal por la Paz América 2030 (RUNI PAZ) en México, en el marco del lanzamiento del programa “Mentes Brillantes: Del Cerebro a la Emocionalidad de Construir la Paz”, con la presencia de la gobernadora Mara Lezama Espinosa y el Rector Head Master del Corporativo de Inteligencia Educa (CIE) y CEVER Siglo XXI, Eduardo Carreón Muñoz.

Ante más de 3 mil jóvenes reunidos con el Poliforum de Cancún, Mara Lezama recibió la presea “Mensajero de la Paz”, avalado por la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, la primera y única en México de las 16 que se crearon en todo el mundo desde el año 2022.

Mara Lezama destacó que el programa “Mentes Brillantes” que tiene el propósito de promover en niñas, niños y jóvenes de secundaria y media superior el desarrollo de habilidades socioemocionales que fortalezcan la convivencia pacífica, la empatía y el respeto.

“Se trata, explicó la Gobernadora, de construir la paz, unir paz con este Pacto Global de Naciones Unidas, con la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos, con Inteligencia EDUCA, con estas alianzas que han logrado a nivel internacional más de 1,600 organizaciones. El objetivo es la construcción de paz desde la educación con el modelo SER, Ser alumno, Ser compañero, Ser humano”.

Durante el lanzamiento de este programa también se llevó a cabo la Conferencia-Taller “Formación en Inteligencia Emocional y Neuroeducación para la Paz”, en el marco de la Jornada Estatal por la Paz.

El taller promueve entre las y los jóvenes el reconocimiento y manejo saludable de las emociones, la comunicación asertiva y la resolución pacífica de conflictos. Estas competencias, consideradas partes de la educación socioemocional, resultan fundamentales para prevenir el bullying, fortalecer las relaciones interpersonales y fomentar comunidades más respetuosas y solidarias.

“Mentes Brillantes” es un espacio dirigido para adolescentes entre 12 y 17 años de los niveles de secundaria y media superior, que desean comprender el funcionamiento de su cerebro, gestionar sus emociones y convertirse en agentes de cambio, construyendo una cultura de paz en su comunidad, explicó la secretaria de Educación Elda Xix Euán.

Durante el encuentro, Mara Lezama destacó que la iniciativa forma parte del programa “Cultura de Paz”, impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, que convoca a gobierno y sociedad a construir un modelo de convivencia basado en la justicia social, la igualdad de oportunidades y la empatía.

Al dirigirse a las y los asistentes, acompañada de la presidenta honoraria del Sistema DIF Quintana Roo, Verónica Lezama Espinosa, la titular del Ejecutivo subrayó que “construir la paz es tarea de todas y todos”, y que este proceso inicia en el interior de cada persona, mediante el desarrollo de la inteligencia emocional, el autoconocimiento y la empatía.

“Ustedes, chavas y chavos, tienen derecho a una vida mejor, pero también el poder de crearla”, expresó Mara Lezama al dirigirse a los estudiantes, destacando la importancia de aprender, ser críticos y usar el conocimiento para transformar positivamente su entorno.

La gobernadora de Quintana Roo señaló también que en una época saturada de información, especialmente en redes sociales, pensar con criterio y regular las emociones se vuelve esencial para evitar la desinformación y las reacciones impulsivas.

Arranca en Cancún la 45ª Muestra Nacional de Teatro

Cancún.- Con una emotiva ceremonia realizada en el Teatro de la Ciudad, la gobernadora Mara Lezama Espinosa inauguró la 45ª Muestra Nacional de Teatro, un evento sin precedentes que por primera vez tiene como sede al municipio de Benito Juárez.

Durante su mensaje, la Gobernadora subrayó que este encuentro representa un acto de justicia cultural y una muestra del poder transformador del arte. Recordó que el Teatro de la Ciudad, hoy lleno de vida y talento, fue durante años una estructura abandonada, “una herida en medio de la ciudad”, hasta que se convirtió en símbolo de esperanza y transformación.

“No hay inversión más importante que la que se hace en el alma de la gente, porque el arte, la cultura y la educación son eso: el alma de una sociedad”, expresó ante la presencia de la directora general del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), Alejandra de la Paz, y Verónica Maldonado, directora artística de la 45 Muestra Nacional de Teatro.

Con 87 actividades programadas, la Muestra se desarrollará del 6 al 15 de noviembre con el tema Migración, Mestizaje y Multiculturalidad. Habrá 29 obras con más de 500 artistas de 16 estados del país como Ciudad de México, Jalisco, Sonora, Chihuahua, Veracruz, Aguascalientes, Chiapas, Yucatán, Nuevo León. Además, habrá talleres, charlas y mesas de diálogo.

Mara Lezama destacó que la llegada de la Muestra Nacional de Teatro a Cancún marca un parteaguas en la descentralización cultural del país, reconociendo el talento de artistas locales y consolidando a Quintana Roo como un referente cultural nacional.

La Gobernadora agradeció el respaldo del Gobierno de México, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de la Secretaría de Cultura, el INBAL, el Ayuntamiento de Benito Juárez y el Instituto de la Cultura y las Artes de Cancún, por hacer posible este encuentro que reúne a compañías y creadores de 16 estados del país.

“La cultura no es un gasto ni un lujo, es una inversión que transforma vidas, que reconstruye el tejido social y que nos ayuda a construir paz”, afirmó.

Durante su discurso, recordó que la renovación del Teatro de la Ciudad fue uno de los primeros proyectos impulsados durante su gestión municipal, con el propósito de dignificar los espacios para el arte y ofrecer un foro de calidad para el talento quintanarroense y nacional.

Finalmente, reiteró que en su gobierno, de inspiración humanista y con corazón feminista, la Cuarta Transformación también se construye desde la cultura, al acercar el arte a las comunidades, combatir la desigualdad y fortalecer la identidad colectiva.

“La cultura no solo es una expresión del alma, también es identidad, y traerla al pueblo es justicia”, concluyó.