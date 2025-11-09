Ruido de talleres saca de quicio a familias en zonas habitacionales

Aumentan denuncias ante la PPA

Golpeteo de láminas y motores encendidos por horas afecta la salud auditiva de vecinos

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- En colonias populares de Quintana Roo se incrementaron las quejas por el ruido generado en talleres mecánicos y de hojalatería instalados dentro de zonas habitacionales.

El constante golpeteo de láminas, motores encendidos por horas y compresores afecta el descanso, la convivencia y la salud auditiva de vecinos.

De acuerdo con la Procuraduría de Protección al Ambiente (PPA), durante 2024 se recibieron más de 320 denuncias por ruido.

Los municipios con mayor número de reportes son Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, donde los talleres suelen operar sin permisos o en domicilios particulares.

Este tipo de ruido viola la NOM-081-SEMARNAT-1994, que establece límites máximos de emisión sonora, así como los reglamentos municipales de Ecología, que prohíben actividades industriales y de servicio ruidosas en zonas habitacionales sin aislamiento acústico.

Ruido por talleres provoca estrés

Entre los problemas más frecuentes reportados se encuentran insomnio, irritabilidad, estrés, dificultades de aprendizaje en niños y conflictos vecinales.

La Secretaría de Salud estatal alertó que la exposición constante a altos niveles de ruido puede provocar pérdida auditiva gradual y alteraciones en la presión arterial.

Las autoridades municipales señalan que la denuncia debe realizarse en las áreas de Ecología y Desarrollo Urbano o mediante reportes al 911, lo que activa una verificación. Cuando se comprueba la falta, se aplican multas y, en casos reincidentes, clausuras.

Sin embargo, organizaciones vecinales como Red de Barrios Seguros señalan que la respuesta suele ser lenta y piden inspecciones constantes para evitar que los talleres reabran sin cumplir condiciones.

La PPA reiteró que la participación ciudadana es clave para documentar, denunciar y dar seguimiento a cada caso, pues muchos talleres operan sin permisos y fuera de norma.

Contaminación acústica nocturna, otro problema

