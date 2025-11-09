Alexandra Gravas presenta Horizons

Extraordinaria mezzosoprano griega

Un viaje a las melodías del mundo en Casa Cent’anni Music Hall

Por: Asael Grande

La mezzosoprano griega Alexandra Gravas, reconocida por su poderosa y cálida voz y su carisma escénico, se presentará el jueves 13 de noviembre en el Music Hall de Casa Cent’anni, donde ofrecerá su nuevo espectáculo Horizons: Viaje a las melodías del mundo, acompañada por el pianista Józef Olechowsky.

Este concierto invita al público a recorrer un viaje musical a través de culturas y lenguas: canciones en español, griego, francés, alemán, árabe y chino que revelan la diversidad emocional y artística de su carrera internacional. El programa incluye temas como La vie en rose, Las simples cosas, La Llorona y Besame mucho, entre otras joyas de distintos rincones del mundo, interpretadas con la elegancia, sensibilidad y fuerza que caracterizan a la artista.

En entrevista con DIARIO IMAGEN, la también Embajadora cultural de Grecia y con una trayectoria que abarca escenarios como el Palacio de Bellas Artes, el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, el Festival Internacional Cervantino, el Concertgebouw de Ámsterdam y la Philharmonie de Múnich, Gravas comentó: “estoy muy contenta, muy feliz por regresar a México en este concierto en Cent’anni, con el gran pianista Jozef Olechowsky, tenemos este proyecto, Horizontes, un proyecto con canciones de diferentes estilos, y siete idiomas, es un placer cantar por primera vez en Casa Cent’anni, un lugar muy íntimo, es bueno para poder conectar con el público, es diferente la comunicación; será un concierto con canciones de Grecia, México, Francia, China, Brodway, serán boleros, serán canciones que irán ligadas una a otra, canciones que conecten con mi voz, será una noche de descubrimientos para todos”.

Gravas ha llevado su voz a más de treinta países y ha colaborado con figuras legendarias como Mikis Theodorakis y Mimis Plessas. En México, su más reciente álbum, Songbook 3 / El amor es vida, grabado junto al dúo Los Macorinos, fue votado por el diario La Razón como “Mejor Álbum del Año 2021”, consolidando su estrecha relación artística con el público mexicano: “realicé hace un mes mi nuevo sencillo, El Condor Pasa, en una versión en español, y estoy por lanzar un disco de jazz”.

Con Horizons, Alexandra Gravas reafirma su vocación por derribar fronteras musicales y emocionales, construyendo puentes entre culturas con la universalidad de su canto. Como un espíritu abierto a toda clase de buena música, se ha permitido incursionar en una amplia gama de estilos. Sus raíces griegas han jugado un papel fundamental en su carrera.

En sus recitales alrededor del mundo combina la tradición occidental del canto clásico sus raíces musicales griegas con gran éxito. Ha sido nombrada Embajadora Cultural de su país. Ha recibido varios reconocimientos, como el Premio Griego de la UNESCO por su Contribución a las Artes: “me gustaría cantar en el Auditorio Nacional algún día, me gustaría que más gente conozca mis canciones, queridos amigos en Ciudad de México, están invitados a mi espectáculo”. La cita para ver el concierto de Alexandra Gravas será el próximo jueves 13 de noviembre de 2025. Casa Cent’anni Music Hall, Julio Verne 38, Polanco, CDMX. Puertas: 20:00 h | Inicio: 21:00 h. Desde $800. Informes y reservaciones: 55 2666 0450

