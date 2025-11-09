Extienden plazo para permiso de regularización de autos “chocolate”

Entran en vigor nuevas reglas

La ampliación busca otorgar certeza jurídica a propietarios e importadores de estos vehículos

El gobierno de México publicó el decreto por el que se extiende el programa de regularización de vehículos usados de origen extranjero, conocidos como autos «chocolate», hasta el 30 de noviembre de 2026.

Publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), el documento modifica el artículo Transitorio Primero del Decreto de 2024 por el que se regula la importación definitiva de este tipo de unidades.

La medida, firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, busca brindar certeza jurídica a los propietarios de estos vehículos, pero también establece nuevas limitaciones ambientales y de seguridad para su importación.

Regularización con nuevas condiciones

La ampliación del decreto permitirá que los propietarios de autos de origen estadounidense o canadiense puedan legalizar sus unidades siempre que cumplan con ciertos requisitos:

Haber sido fabricados o ensamblados en México, Estados Unidos o Canadá.

No tener reporte de robo en el país de origen.

Cumplir con estándares mínimos de seguridad y emisiones contaminantes.

Estar dentro de los modelos permitidos por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

Las unidades que no cumplan con estos criterios —especialmente los vehículos diésel antiguos o con emisiones elevadas— no podrán ser importadas ni regularizadas.

Enfoque ambiental y control de importaciones

De manera paralela, el gobierno federal implementó nuevas reglas para frenar la entrada de vehículos altamente contaminantes. Se prohíbe la importación de camiones, autobuses y autos diésel con más de 10 años de antigüedad o que no cumplan los estándares internacionales de emisiones.

Esta política ambiental se alinea con los compromisos internacionales del país y con el Plan Nacional de Transición Energética, que busca modernizar el parque vehicular y reducir las emisiones del transporte, responsable del 23 % de los gases de efecto invernadero en México.

Durante el anuncio, la presidenta Sheinbaum destacó que la medida tiene un doble propósito: “dar certidumbre jurídica a quienes poseen vehículos importados y, al mismo tiempo, avanzar hacia un transporte más limpio y seguro”.

Por su parte, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, explicó que la ampliación del decreto no implica una apertura indiscriminada, sino un proceso controlado con filtros tecnológicos y ambientales.

Pasos y requisitos

Para acceder al programa, los propietarios deberán:

Verificar que su vehículo cumple con los criterios de origen y seguridad.

Pagar el impuesto único de 2 mil 500 pesos establecido por el decreto.

Agendar una cita en los módulos del Registro Público Vehicular (REPUVE).

Presentar documentos de propiedad, identificación y comprobante de domicilio.

El trámite se mantiene disponible en los 17 estados autorizados, principalmente en el norte y occidente del país.

La ampliación del decreto de autos “chocolate” representa un equilibrio entre inclusión social y control ambiental. Por un lado, ofrece una oportunidad para legalizar vehículos que millones de mexicanos utilizan a diario; por otro, establece una línea clara contra la importación de unidades viejas y contaminantes.

Con ello, el gobierno busca ordenar, regularizar y limpiar el parque vehicular mexicano rumbo a un modelo de movilidad más sustentable y transparente.

Impacto y reacciones del sector

El programa ha beneficiado a más de 2 millones de familias desde su implementación en 2022, de acuerdo con cifras oficiales. Sin embargo, las armadoras y distribuidores nacionales han manifestado preocupación por el posible impacto en las ventas de autos nuevos.

Empresarios y asociaciones del sector han calificado la medida como una “regularización de chatarra automotriz”, argumentando que fomenta la formalización del contrabando vehicular y perjudica la venta de autos nuevos en territorio nacional.

En múltiples ocasiones la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA) considera que las prórrogas son «negativas», argumentando que afecta al mercado interno y fomenta la antigüedad del parque vehicular nacional en lugar de su renovación con coches nuevos de agencia.

Por otro lado, asociaciones civiles del norte del país han recibido con agrado la extensión del plazo, ya que consideran que facilita la legalización de vehículos de uso familiar y evita decomisos injustificados.