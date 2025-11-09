Alertan sobre bacteria ligada al cáncer gástrico

Afecta a siete de cada 10 mexicanos

La helicobacter pylori pasa desapercibida al confundirse con síntomas de gastritis o úlceras

El 70 por ciento de los mexicanos tienen en su organismo la bacteria helicobacter pylori, vinculada a la afección del cáncer gástrico, que en México sufren aproximadamente 20 de cada 100 mil habitantes, lo que le convierte en el sexto tumor más frecuente en el país, después de el de pulmón, de mama, próstata, cérvico uterino y colon.

Ante esta situación, la Asociación Mexicana de Gastroenterología (AMG) lanzó la primera campaña nacional de concientización para erradicar esta bacteria, considerada un problema de salud pública, que tiene una alta presencia a nivel mundial.

Los especialistas señalaron que se trata de un “factor de riesgo” en el desarrollo del cáncer gástrico, que está más presente en Ciudad de México o en estados como Chiapas o Guerrero.

La campaña impulsada por la AMG busca alertar sobre los riesgos de esta infección, que en muchos casos pasa desapercibida al confundirse con síntomas comunes de gastritis, como ardor estomacal, úlceras o pérdida del apetito.

Bacteria helicobacter pylori puede ocasionar cáncer

De hecho, advirtieron que la bacteria es una causa infecciosa para desarrollar este cáncer, el quinto más frecuente a nivel mundial, por lo que llamaron la atención en la importancia de la prevención para evitar contraer esta bacteria estomacal.

Según aseguró el presidente de la AMG, el doctor José María Remes-Troche, es “fundamental” la prevención en la edad temprana, y apostó por educar a la población en esta materia, dado que, afirmó, dicho cáncer se puede prevenir en el 90 por ciento de los casos, sobre todo si se detecta a tiempo.

¿Cómo se contagia esta bacteria?

Los expertos subrayaron que el contagio de la bacteria vinculada al cáncer gástrico se puede contraer de distintas maneras, si bien llamaron la atención en el contagio directo de persona a persona en el entorno familiar o a causa del contacto con aguas contaminadas, así como el tipo de dieta u otros hábitos diarios.

“Si una madre la tiene (la bacteria), aumenta trece veces la posibilidad de pasársela a sus hijos”, aseveró la vicepresidenta de la AMG, Alejandra Noble, antes de señalar que la edad avanzada, el hacinamiento en viviendas de pequeño tamaño o no contar con agua para lavarse las manos son factores de riesgo que elevan la probabilidad de padecer esta afección.

“Es muy importante este lavado de manos. Muchas veces llegamos a casa y no nos lavamos las manos, y son medidas muy importantes y fáciles de implementar”, concluyó.

Una enfermedad prevenible

Aunque las cifras sobre cáncer gástrico son preocupantes, los especialistas coinciden en que la solución no depende solo de tratamientos costosos, sino de cambiar hábitos cotidianos: lavarse las manos, cuidar la alimentación y acudir al médico ante síntomas persistentes.

La Helicobacter pylori recuerda que algunas de las amenazas más graves no se ven a simple vista y que la prevención, más que una práctica médica, es un acto cotidiano de cuidado personal y colectivo.

Cada año se detectan unos 6 mil casos de cáncer gástrico

Cada año se diagnostican entre seis mil y ocho mil nuevos casos de cáncer gástrico, de los cuales el 70 por ciento llega con un especialista en etapas avanzadas de la enfermedad.

Entre los diferentes tipos de carcinomas, el de estómago se ubica en el quinto lugar de frecuencia, después el de mama, próstata, cérvico uterino y colon. Afecta por igual a hombres como mujeres. El cáncer de estómago está relacionado con la edad y es difícil de prevenir, debido al estilo de vida y los malos hábitos alimenticios.

El contacto del tejido epitelial –que cubre el estómago- con alimentos ricos en grasas o con alto contenido de conservadores, pueden desencadenar un cáncer gástrico.

Anteriormente, este tipo de cáncer se diagnosticaba en personas de más de 60 años de edad y actualmente se detecta a partir de los 50 años. Sin embargo, en poco más del 10 por ciento de los casos se presentan en población menor de 40 años de edad.

Los pacientes con cáncer estomacal llegan a consulta refiriendo tener gastritis o problemas digestivos por más de seis meses, sin lograr mejoría con tratamientos médicos.

Se hace hincapié en que los medicamentos prescritos para aliviar los problemas digestivos son eficaces, pero no surten efecto cuando se padece cáncer, por ello, recomendó a la población evitar la automedicación y realizarse chequeos médicos regularmente.