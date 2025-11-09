Naucalpan contará con nuevo Centro de Comando, Control y Cómputo (C4)

Colocan la primera piedra en el Predio La Victoria

Naucalpan, Méx.- El presidente municipal Isaac Montoya Márquez colocó la primera piedra del nuevo Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) municipal, el cual estará ubicado en el Predio La Victoria y sustituirá al antiguo que suma casi 20 años de funcionamiento y un abandono de administraciones anteriores.

“Se trata de mejorar el predio La Victoria, porque aquí vamos a poder tener una conexión estratégica hacia cualquier parte del municipio; se volverá sin lugar a dudas uno de los C4 más modernos. Incluso con tendencia hacia un C5, de los más modernos, mejor equipados, con espacios más agradables”, subrayó el alcalde.

Destacó que este nuevo centro de monitoreo, contribuirá a reducir más las cifras de la incidencia delictiva, sustentadas en datos oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en un comparativo del año 2024 vs 2025, en cuanto a los delitos de alto impacto se registró una disminución del 32.81%, 1,904 delitos menos que en el último año de la administración pasada.

Ante las autoridades de los tres órdenes de gobierno y las y los vecinos, enfatizó que uno de los objetivos, desde el inicio de su administración, es un modelo de seguridad de Proximidad Social, que permita contar con una Guardia Municipal que devuelva no sólo la tranquilidad, sino que también recupere la confianza de las y los ciudadanos. Porque, la única manera de reducir la incidencia delictiva es integrar a las y los elementos con la comunidad. A la vez que, informó que están próximos a graduarse alrededor de 200 nuevos elementos de la Academia de la Guardia Municipal para reforzar las labores de seguridad en el municipio.

Agregó que, de acuerdo a los planes, en este espacio también se concentrarán unidades y elementos de Protección Civil, Bomberos y Paramédicos para contar con una mejor capacidad de respuesta ante cualquier emergencia.

Apuntó: “va a cumplir múltiples funciones, con el propósito de tener una mayor presencia y una mejor reacción; lo que se está logrando es dar un paso decisivo para dignificar las labores de la Guardia Municipal porque va a tener entornos tecnológicamente más suficientes”.