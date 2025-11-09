Pide Raciel Pérez otra investigación sobre el homicidio de ex funcionario

Denuncia penal por falsificación de firmas

Tlalnepantla, Méx.- El gobierno de esta localidad solicitó a la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) inicie una nueva línea de investigación sobre el homicidio del ex director de Administración del Gobierno 2022-2024, durante la gestión de Antonio Rodríguez Hurtado.

En entrevista con medios de comunicación, el presidente municipal Raciel Pérez Cruz refirió que la denuncia penal de falsificación de firmas de la víctima en expedientes de contratación pública de adquisiciones de bienes y servicios suma un monto superior a los 300 millones de pesos.

Las posibles falsificaciones de firmas del ex funcionario, que fue ultimado el 27 de abril del año 2024, fueron plasmadas en al menos 40 expedientes de contratación pública del periodo 2022- 2023.

Entre los contratos se encuentran la compra de uniformes para las direcciones de Seguridad Pública y Protección Civil, así como en servicios de tecnología, celebración de eventos, materiales eléctricos, refacciones y de construcción, mezcla asfáltica y arrendamientos de vehículos.

El trabajo de peritaje comparó las firmas en los contratos investigados con sus recibos de nómina y las existentes en documentos oficiales.

El dictamen concluyó que las firmas cuestionadas no provienen y no fueron realizadas por el puño y letra de Luis Antonio Gutiérrez Herrera, ya que existen alteraciones y modificaciones.