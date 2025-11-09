Gran aceptación del programa de vacunación de Proyecto Social Naucalpan

Naucalpan, Mex.- Luego de la petición ciudadana para llevar vacunas para prevenir infecciones contra diversos virus, la asociación civil «Proyecto Social Naucalpan», que encabeza el luchador social David Parra Sánchez, se acercaron los medicamentos necesarios a pobladores de Ciudad Satélite. Ahí, en la cafetería de las canchas de futbol de esa zona, decenas de familias recibieron de manera gratuita vacunas contra la influenza, tétanos, neumococo y sarampión. Al agradecer la jornada medico-asistencial, las familias veneficiadas hicieron un llamado a los tres órdenes de gobierno a realizar permanentemente este tipo de acciones en favor de la ciudadanía tal y como lo ha hecho “Proyecto Social Naucalpan”.

«Proteger la salud de nuestra gente es una obligación y responsabilidad de quienes a lo largo de décadas lo hemos hecho con mucho gusto y sin lucro alguno. Nuestra única satisfacción es ver el rostro de nuestros adultos mayores, madres, niños y jóvenes felices y llenos de salud», aseguró el luchador social.

Y es que, gracias a la gran aceptación de este programa de vacunación, que, dicho sea de paso, se ha llevado a cabo en diversas zonas de Naucalpan, David Parra, se comprometió a realizar en breve tiempo, este proyecto de vacunación a las familias más vulnerables del municipio