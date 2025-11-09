Regresa agua al pueblo con liberación de 13 pozos comunitarios en Edomex

“Operación Caudal”

Avanza la regularización hídrica que busca terminar con la cadena de comercio ilícito del vital líquido

Toluca, Estado de México.– En el marco de la “Operación Caudal”, el gobierno del Estado de México, a través de la Comisión del Agua del Estado de México (CAEM) y en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), realizó la entrega en depositaría de 13 pozos comunitarios, con lo que el recurso hídrico vuelve a manos de los pueblos y municipios a los que pertenece.

La Vocal Ejecutiva de la CAEM, Beatriz García Villegas, destacó que este proceso reafirma el compromiso de la administración estatal con la justicia hídrica y la transparencia en el manejo del agua.

“Estamos regresando el agua al pueblo. Estos 13 pozos son para las comunidades, no para la venta. Nuestro objetivo es que el agua cumpla su propósito social y llegue directamente a los hogares mexiquenses”, señaló García Villegas.

La funcionaria informó que la entrega en depositaría de estos pozos fue resultado de resoluciones de la Fiscalía mexiquense, en las cuales se acreditó legalmente la propiedad y regulación de los mismos por parte de municipios y comunidades, no obstante que las investigaciones continúan.

Estos 13 pozos serán operados por representantes de la comunidad, los organismos de agua municipales o ambos, con el fin de reanudar la distribución del líquido vital para el uso doméstico por lo que no podrá excederse del volumen permitido de extracción y tampoco podrá comercializarse.

Entre los puntos que han reanudado actividad en favor de la población se encuentran ubicados en Amecameca, Ixtapaluca, Calimaya, Cuautitlán Izcalli, Chimalhuacán, Tecámac, Texcoco, Tezoyuca, Toluca y Tultepec, los cuales estarán bajo la responsabilidad directa de los gobiernos locales, comunidades o ejidos, según corresponda.

Con estas acciones, el gobierno del Estado de México impulsa una nueva etapa de orden, legalidad y equidad en la gestión del agua, asegurando que los recursos naturales sean utilizados con transparencia, corresponsabilidad y beneficio colectivo.

Acercan trámites y servicios a los mexiquenses

El Gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez llevó la semana pàsada 125 trámites y servicios gratuitos y otros a bajo costo a nueve municipios del Estado de México a través de las Caravanas Itinerantes por la Justicia Social; visitarán Valle de Bravo, Papalotla, Atenco, Texcalyacac, Rayón, Zinacantepec, Nezahualcóyotl, Mexicaltzingo y Jilotzingo.

“Yo quiero destacar porque las Caravanas son importantes en este momento de transformación, se basan en tres ejes, uno es el eje de cercanía, otro eje es la gratuidad y otro eje es de inmediatez”, señaló Jesús George Zamora, Consejero Jurídico del Estado de México, al inaugurar las Caravanas Itinerantes en el municipio de Texcalyacac.

Indicó que este programa trabaja en colaboración con los Poderes Legislativo y Judicial, así como con los ayuntamientos para brindar más beneficios a las familias mexiquenses.

Entre los trámites que se pueden llevar a cabo se encuentran la expedición de actas del registro civil, regularización de predios, elaboración de testamentos, expedición de licencias de conducir, entre otros.