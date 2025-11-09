Incorporan a otras 1,500 mexiquenses a Mujeres con Bienestar

Entregan apoyos en El Oro, Zumpango, Tequixquiac y Apaxco

Tequixquiac, Estado de México.– Como parte del trabajo en territorio que impulsa la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez, el Gobierno del Estado de México entregó mil 500 tarjetas Mujeres con Bienestar en el municipio El Oro, programa que otorga apoyo monetario y servicios educativos y de cuidado de la salud física y emocional. En total, esta acción llega a 650 mil beneficiarias en todo el estado.

Juan Carlos González Romero, Secretario del ramo, entregó también 6 mil despensas del esquema Alimentación para el Bienestar a 3 mil mujeres de Zumpango, Tequixquiac y Apaxco, es decir, dos canastas alimentarias por persona, con productos no perecederos que contribuyen a la elaboración de comidas ricas en nutrientes y bajas en grasas y azúcares para elevar su salud.

Durante los eventos, resaltó que, en tiempo de mujeres, se promueven diversas acciones para atender las necesidades básicas de este sector ya que su trabajo en muchas ocasiones no es remunerado, por lo cual, es imprescindible reconocer y valorar toda la labor que realizan en favor de sus familias y comunidades.

Finalmente, el funcionario público mencionó que continuarán con la entrega de estos apoyos para llegar a más beneficiarias y brindarles las herramientas esenciales para que accedan a oportunidades de crecimiento y superación, pues de esa manera, aseguran una mejor calidad de vida.