El Fantasma de la Ópera: Regresa a México el acontecimiento teatral

A 39 años de su estreno mundial

Abre el telón en el Teatro de los Insurgentes con una producción europea que ya cautivó a más de 300 mil espectadores en España

El telón se levanta en el Teatro de los Insurgentes para dar paso a uno de los eventos más significativos de la temporada teatral mexicana. El Fantasma de la Ópera, la obra maestra de Andrew Lloyd Webber, reafirma su posición como fenómeno teatral global con esta nueva producción que abre sus funciones a partir del 6 de noviembre de 2025. Tras 26 años de la última temporada en la capital mexicana—cuando el musical se presentó en el Teatro Alameda con más de 400 funciones acumuladas—México recibe nuevamente esta pieza fundamental del arte teatral contemporáneo, consolidándose como la segunda producción teatral con mayor recaudación de todos los tiempos, solo superada por El Rey León.

La novena producción de esta obra de culto, que desde 1986 ha sido traducida a 21 idiomas y presentada en 58 territorios, llega directamente desde una exitosa gira europea que la consolidó como referente indiscutible del teatro musical actual. La puesta en escena que se presenta en México proviene de las aclamadas temporadas españolas, donde conquistó a más de 300 mil espectadores en veinte ciudades antes de hacer su travesía atlántica hacia la capital mexicana.

Una visión innovadora del clásico

Esta nueva versión mexicana del musical está bajo la dirección escénica del italiano Federico Bellone, director de cine y teatro de renombre internacional, quien ha llevado a los escenarios algunas de las producciones más ambiciosas de las últimas décadas. Con una trayectoria que incluye el montaje de obras como Dirty Dancing, Ghost, The Bodyguard, West Side Story, Fame, Newsies, Mary Poppins y Charlie and the Chocolate Factory, Bellone representa la nueva generación de directores que reimagina los clásicos teatrales con una perspectiva cinematográfica contemporánea.

«Esta versión tiene un aire más cinematográfico y moderno sin alterar la esencia que ha enamorado a millones en todo el mundo», comenta Bellone respecto a su visión del clásico. La dirección musical recae en manos de Julio Awad, galardonado con el Premio Talía 2024 por su trabajo en esta misma versión, demostrando el calibre internacional de los profesionales involucrados en la producción. La adaptación al español de las letras corre a cargo de Silvia Montesinos, mientras que los vestuarios, diseñados por Chiara Donato, fueron reconocidos con el Premio del Público Broadway World Spain, consolidando la excelencia visual del montaje.

Un elenco que encarna

la pasión romántica

En la noche del estreno, la Ciudad de México fue testigo de una alfombra roja digna de Broadway. Personalidades de la televisión, cine y teatro mexicano desfilaron por el acceso principal del Teatro de los Insurgentes, entre ellas Jacqueline Andere, Mariana Garza, Adrián Di Monte, Faisy, Dariana Romo y la actriz Mónica Huarte, quien recordó su primer encuentro con el musical hace años en Broadway: «La vi por primera vez cuando tenía 18 años en Broadway y desde entonces la amo. Me sé todas las canciones, ‘Think of Me’ y ‘The Music of the Night’ son mis favoritas. Hoy vengo feliz, porque sé que esta versión va a ser espectacular».

Los protagonistas de esta producción mexicana son el tenor Edward Salles en el rol del enigmático Fantasma y la soprano Lina de la Peña en el papel de Christine Daaé, la joven soprano cuya belleza y talento despierta la obsesión del misterioso compositor enmascarado. Ambos artistas encarnan el romance y la tensión dramática que son el corazón palpitante de la obra. El reparto se completa con Luis Anduaga como Raoul de Chagny, el joven conde enamorado de Christine; Beto Torres como Monsieur André; Andrés Pichardo como Monsieur Firmin; Cristina Nakad como la prima donna Carlotta; Jonathan Rubén como Piangi; Alicia Paola como Madame Giry; y Emily Valdés como Meg Giry, además de otros 17 artistas mexicanos que forman parte de este elenco de 27 talentosos intérpretes.

Luis Anduaga, quien interpreta a Raoul, compartió su experiencia previo al estreno: «Ha sido un proceso intenso, pero muy emocionante. Es un papel que exige técnica, pero también mucha emoción». Por su parte, primera actriz Norma Lazareno, quien asistió al estreno, expresó su entusiasmo: «Las canciones me fascinan. En mi casa las pongo todo el tiempo y mi sobrina canta todas del personaje principal. Vengo dispuesta a disfrutar, porque el Teatro de los Insurgentes no presenta nada que no sea de máxima calidad».

La historia eterna

que sigue conmoviendo

El Fantasma de la Ópera está basada en la novela homónima de Gaston Leroux publicada en 1910. La adaptación musical de Andrew Lloyd Webber narra la trágica obsesión de un misterioso compositor enmascarado que acecha bajo la Ópera Populaire de París, ejerciendo un reinado de terror y pasión sobre Christine Daaé, una joven soprano que se convierte en el centro de un triángulo amoroso entre el Fantasma y el noble Raoul de Chagny.

La partitura de Lloyd Webber combina elementos operísticos con la estructura moderna del musical contemporáneo, creando una experiencia audiovisual única que ha seducido a más de 160 millones de personas desde su estreno en el Her Majesty’s Theatre del West End de Londres en 1986. El musical debutó en Broadway en 1988, donde mantuvo la cartelera durante 35 años consecutivos, convirtiéndose en el espectáculo de mayor permanencia en Broadway y ocupando el tercer lugar en el West End, solo tras La Ratonera y Los Miserables.

Una superproducción de clase mundial

La producción mexicana es fruto de una colaboración internacional entre gigantes teatrales. Morris Gilbert y Claudio Carrera retoman el reto que el primero iniciara 26 años atrás, mientras que OCESA y LETSGO aportan su experiencia y recursos para llevar a buen puerto esta ambiciosa empresa. Alfonso J. González y María Elena Galindo figuran como coproductores, conformando un equipo que suma décadas de experiencia en la producción teatral de envergadura mundial.

La orquesta en vivo, compuesta por 15 talentosos músicos bajo la dirección de Julio Awad, revive las emblemáticas piezas de Andrew Lloyd Webber en tiempo real, brindando a cada función una energía única y envolvente. Los números musicales más recordados del musical—»La música de la noche», «Todo lo que te pido» y «Deseando que estuvieras aquí otra vez»—cobran vida cada noche en el escenario capitalino, transportando al público a los misteriosos túneles de la Ópera de París.

Morris Gilbert, productor original, reflexionó sobre este regreso: «Es interesantísimo ver que hay público nuevo para los clásicos porque estas obras son muy longevas. Todos los títulos clásicos están vigentes porque siempre te van a contar una historia que te va a conmover como ser humano». La energía de la versión mexicana, según Anduaga, «es diferente, es más íntima, más cercana. Es un reto enorme, pero lo estamos disfrutando mucho».

Una oportunidad histórica para la ciudad

La temporada de El Fantasma de la Ópera en la Ciudad de México representa una ventana temporal limitada para experimentar una de las obras teatrales más trascendentes de la historia. Luego de esperar 26 años desde su última presentación capitalina, el público mexicano tiene la oportunidad única de revivir la magia de un musical que ha marcado el antes y después en el teatro contemporáneo, generando ingresos globales por encima de los 6 mil millones de dólares y consolidándose como un fenómeno cultural sin precedentes.

El musical más emblemático del teatro contemporáneo regresa a la Ciudad de México con una superproducción que reafirma su posición como fenómeno global irrepetible. Con dirección del aclamado Federico Bellone y bajo la música de Andrew Lloyd Webber, la puesta en escena presenta un elenco mexicano de 27 artistas acompañados por una orquesta en vivo de 15 músicos.

El Fantasma de la Ópera en el Teatro de los Insurgentes: Av. Insurgentes Sur 1587, Col. San José Insurgentes, Benito Juárez, 03900 Ciudad de México, CDMX Horarios: Miércoles a viernes: 20:00 h | Sábados: 17:00 y 20:30 h | Domingos: 13:00 y 17:30 h Duración: Aproximadamente 2 horas Clasificación: Adolescentes y adultos Boletos: Ticketmaster y taquilla del Teatro de los Insurgentes. Desde $1,062 hasta $3,782 pesos. Horarios de taquilla De lunes a domingo según disponibilidad (se recomienda confirmar) Elenco principal Edward Salles (Fantasma), Lina de la Peña (Christine Daaé), Luis Anduaga (Raoul de Chagny) Tamaño del elenco 27 artistas mexicanos + orquesta de 15 músicos