Fonatur transforma tiraderos de Acapulco en galerías urbanas con arte local

El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), a través del Fonatur Infraestructura, inauguró los Puntos de Arte en Acapulco, uno de los proyectos más importantes para rehabilitar el puerto, al transformar sitios que durante años funcionaron como tiraderos de basura a cielo abierto en espacios intervenidos por artistas locales como parte de la estrategia para fortalecer el nuevo Sistema Integral de Manejo de Residuos.

Durante el evento realizado en el antiguo punto negro de Los Pericos, el director del Fonatur Infraestructura, Alan Aizpuru Akel, recordó que uno de los mayores desafíos al inicio de los trabajos en Acapulco fue la acumulación constante de basura en la vía pública, lo cual impedía que las obras de rehabilitación urbana, movilidad y renovación cultural tuvieran impacto real.

“Estamos haciendo ese cambio de conciencia, ese cambio de cultura para lograr que la gente se sume y que sepa que no pasa nada si se queda su basura un poquito más, unas horas más y se esperan hasta que pase el camión. Conforme la gente se vaya informando, enterando y sensibilizando, estamos seguros de que lo vamos a erradicar por completo”, expresó.

Precisó que de los 84 puntos negros o tiraderos identificados, se ha erradicado el 80 por ciento, equivalente a 67 sitios que poco a poco se transformarán con murales de distintos artistas.

Aizpuru Akel explicó que con el mensaje “La campana es la llamada” se recuerda a la ciudadanía que el camión recolector recorre rutas para recibir directamente la basura y, de ese modo, se han logrado limpiar los puntos negros y rehabilitar el espacio público con los Puntos de Arte, los cuales hasta el momento suman cuatro murales de los artistas Miguel Castillo, Prism Aldana, Annia Barraza, Fernanda Oms y David de León.

“Todavía hay gente que viene a tirar su basura, pero vamos a seguir trabajando y trabajando y trabajando hasta que no quede un solo punto negro en Acapulco, un solo tiradero a cielo abierto”, aseguró Aizpuru Akel.

Detalló que el nuevo Sistema Integral de Manejo de Residuos evita que la basura permanezca en la calle y asegura que las personas la entreguen directamente a los camiones recolectores en rutas matutinas y vespertinas todos los días, incluyendo fines de semana, con múltiples recorridos en Zona Diamante, Puerto Marqués, Bahía de Acapulco, Coyuca de Benítez, Pie de la Cuesta y Costera Miguel Alemán.

En la inauguración estuvo presente el director general de Relaciones Públicas de la Secretaría de Turismo del Estado de Guerrero, Daniel Ingelmo.