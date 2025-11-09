Sector náutico no despega; opera a 25% de su capacidad

Pese a “puente”

Baja demanda de paseos en lancha, tours de snorkel, pesca deportiva y otros

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- A pesar de un ligero repunte en la actividad durante el puente vacacional del Día de Muertos, el sector náutico de Quintana Roo volvió a operar en apenas un 25% de su capacidad a inicios de noviembre, según informó Ricardo Muleiro, presidente de los Asociados Náuticos del estado.

Entre el 31 de octubre y el 2 de noviembre, la actividad náutica alcanzó hasta un 40% de operación, impulsada por la llegada de visitantes nacionales y extranjeros. Sin embargo, el flujo turístico disminuyó rápidamente, lo que provocó una caída en la demanda de servicios como paseos en lancha, tours de snorkel, pesca deportiva y excursiones marítimas.

Muleiro destacó que la operación del sector náutico está estrechamente ligada a los niveles de ocupación hotelera, los cuales también se encuentran en cifras bajas. Esta correlación ha sido constante en los últimos años, especialmente en temporadas intermedias donde el turismo internacional aún no alcanza su pico.

Los prestadores de servicios náuticos mantienen la esperanza de una recuperación gradual hacia finales de noviembre, con un incremento sostenido durante diciembre, cuando tradicionalmente se registra la mayor afluencia turística del año. Se estima que las operaciones podrían alcanzar entre 80 y 90% de capacidad en temporada alta, lo que permitiría estabilizar ingresos y empleo en el sector.

Ante la volatilidad de la demanda, los operadores náuticos han comenzado a implementar estrategias de diversificación de servicios, incluyendo paquetes personalizados, alianzas con hoteles y promoción digital. También se busca fortalecer la presencia en mercados nacionales, aprovechando el interés creciente por el turismo de naturaleza y aventura.