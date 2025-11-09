Navidades en México llegará al Castillo de Chapultepec

Con toda la calidez de las tradiciones decembrinas

El Ballet Folklórico de México regresa con su 18 temporada a este icónicos espacio

Por: Asael Grande

El Ballet Folklórico de México regresa con su 18 temporada a uno de los espacios más icónicos de la Ciudad de México, el Castillo de Chapultepec. Desde 25 de diciembre el público podrá celebrar las fechas navideñas con toda la familia.

El Ballet Folklórico de Amalia Hernández, en conjunto con Citibanamex, anunciaron en conferencia de prensa, el regreso de Navidades en México, el espectáculo que se presenta año con año en la explanada del Castillo de Chapultepec para celebrar las tradiciones decembrinas mexicanas.

Salvador López López, Director General y nieto de Amalia Hernández, destacó lo importante que es para el Ballet Folklórico conservar y promover las tradiciones de México: “es la décimo octava temporada de Navidades en México en el Castillo de Chapultepec; el Ballet Folklórico de México tiene el honor de ser embajador de nuestras tradiciones, de llevar el colorido, la música y la danza que nos caracteriza, más allá de nuestras fronteras; Navidades en México tendrá elementos artísticos y tecnológicos; recordamos el legado de mi abuela con su obra, su legado va más allá de Navidades en México, tiene un mensaje muy poderoso, Amalia Hernández fue una de las grandes creadoras artísticas del siglo veinte”.

Por su parte, Viviana Basanta Hernández, Directora del Ballet Folklórico de México de Amalia Hernández comentó que “el estado de Chiapas hace mucho que no está presente en nuestro programa, así que estamos sobre esa creación con su propio lenguaje, con un opening del baile de El Niño Dormido y un coro cantando la pieza Comitán, que a mi mamá le encantaba, por eso decidimos incluirla”.

Para Salvador Rueda Smithers, Director del Museo Nacional de Historia Castillo de Chapultepec “este recinto (el Castillo Chapultepec) es casa de la danza tradicional, la música y la danza tienen como naturaleza el arte, el tiempo guardado, la memoria colectiva”.

Finalmente, Juan Carlos Almaguer, Coordinador de Difusión y Desarrollo Académico de Fomento Cultural Citibanamex, dijo que “siempre es un gusto estar en este Museo Nacional de Historia; me da mucho gusto ser parte de Navidad en México, un montaje navideño inspirado en tradiciones mexicanas como las pastorelas, las posadas, y los nacimientos, integrados a través de la danza, y la música, y nos encanta ser líderes en los mejores eventos de entretenimiento en México”.

Navidades en México, presentado nuevamente por Citibanamex, está inspirado en las festividades tradicionales de nuestro país, mismas que se traducen en tres actos. El primero recrea el bello momento de la anunciación, que continúa con el montaje de un nacimiento viviente. En el segundo acto, los Reyes Magos ofrecen regalos al niño Dios, representados con danzas provenientes de diferentes regiones, así como bailes inspirados en las costumbres mexicanas. Por último, se muestra una posada típica mexicana: los peregrinos, el canto de letanías, la luz de las velas, que representan la guía de los caminantes, y la tradicional piñata, que simboliza los siete pecados capitales y la fuerza que acaba con el pecado y las tentaciones.

Citibanamex, a lo largo de 17 años, ha sido el presentador oficial de Navidades en México, en el que, a través de sus tarjetas y promociones, brinda beneficios y experiencias únicas a cada uno de sus clientes para llenarlos de regocijo y espíritu navideño en estas festividades.

Navidades en México, presentado por Citibanamex, brindará funciones en el Castillo de Chapultepec los siguientes días: Diciembre: jueves 25, viernes 26, sábado 27, domingo 28, martes 30; Enero: jueves 1, viernes 2, sábado 3, domingo 4, miércoles 7, sábado 10.