Clara Brugada presenta el programa “Autonomía Económica de las Mujeres”

Presupuesto de más de 500 mdp

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, presentó el programa “Autonomía Económica de las Mujeres”, una iniciativa diseñada para garantizar oportunidades reales, ingresos propios y redes de apoyo a las mujeres, con el objetivo primordial de empoderarlas y ofrecerles una condición fundamental para una vida libre de violencia: la libertad económica.

Al inicio de su mensaje, la Jefa de Gobierno hizo una declaración contundente sobre la postura de su administración, enfatizándo que “quiero iniciar este evento haciendo una declaración firme: en la Ciudad de México no se tolera la violencia, ningún tipo de violencia contra las mujeres, eso es lo primero; ni en el espacio público, ni en el ámbito privado, ni en la vida política o institucional”.

Agregó que “nuevamente rechazamos con absoluta contundencia los hechos de abuso sexual ocurridos recientemente en contra de la Presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. La presidenta no está sola, y desde esta capital, le expresamos todo nuestro respaldo, nuestra solidaridad y nuestro respeto, y también decimos con la misma fuerza que ninguna mujer está sola en la Ciudad de México”.

Subrayó que en la Ciudad de México el abuso sexual ya es un delito en el código penal y retoma la convocatoria hecha a nivel nacional de construir un plan integral contra el abuso sexual que defina protocolos, comunicación inmediata, atención y judicialización de los hechos, refiriendo que estará para recibir el 25 de noviembre, Día Internacional contra la Violencia hacia la Mujer, y parte de los 16 días de activismo para este tema.

Destacó que el programa de Autonomía Económica de las Mujeres surge de la convicción de acompañarlas para romper los ciclos de desigualdad y violencia, ofreciendo soluciones reales ante las brechas que enfrentan, como el hecho de que el 42% de los hogares son encabezados por mujeres y el 37% de las mujeres sufre pobreza de ingresos.

Sobre el propósito central del programa, afirmó que “este programa de autonomía económica de las mujeres nace precisamente con esa convicción de que este acompañamiento a las mujeres debe traducirse en oportunidades reales, en ingresos propios, en redes de apoyo y también en condiciones para una vida libre de violencia”.

“Este programa tiene el objetivo de empoderar a las mujeres para transformar su entorno, fortalecer su independencia y romper también ciclos de violencia y de desigualdad”, enfatizó.

Y recalcó la estrategia para combatir la violencia de género, en la que “para poder romper los problemas de violencia lo primero es ser autónomos económicamente para lograr tener la autonomía, para decir ‘basta’, y aquí se rompe la violencia hacia las mujeres porque tengo la capacidad de salir adelante económicamente con los hijos e hijas”.

Enunció tres ejes fundamentales del programa basado en la confianza hacia el talento y la capacidad de las mujeres, especialmente aquellas que el sistema bancario tradicional excluye por no tener aval, historial o cómo demostrar ingresos, por lo que dijo que “el Gobierno de la Ciudad de México sí cree en las mujeres y el Gobierno de la Ciudad de México tiene confianza en las mujeres, y por eso echamos a andar este gran programa, basado principalmente en la confianza a las mujeres de que tienen todo el talento y la capacidad para pasar de comercios de sobrevivencia a convertirse en empresas y líderes de su propio destino”

Los tres ejes del programa son:

Capital Semilla, con 25 mil pesos no reembolsable, para apoyar a las mujeres sin que tengan que adquirir una deuda. “Primero tenemos que apoyarlas en su proyecto con un capital que le dice adelante a las mujeres, tienes el apoyo de este gobierno, tienes recursos económicos y la confianza de que se van a traducir en proyectos productivos y en generación de ingresos”, acotó la jefa de Gobierno.

Microcréditos y apoyos para negocios ya formados, que busquen fortalecerse, con un convenio establecido con FONDESO .

Empleo a través de empresas sororas para mujeres que desean incorporarse a un mercado laboral y no encuentran cómo, por lo que contarán con capacitación, formación y construcción, para que puedan contar con un empleo formal y digno. “El tercer eje es uno de los más importantes y que tiene que ver con el estímulo al empleo a través de Empresas Sororas…. Ningún programa social va a sustituir un empleo, si las mujeres tienen un buen empleo son mujeres que van a salir adelante”, apuntó.