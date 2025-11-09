México celebra 15 años de su gastronomía como Patrimonio Cultural de la Humanidad

Con el X Foro Mundial en Morelos

El foro reúne a especialistas, cocineras tradicionales, chefs, académicos y productores de 10 estados y 5 países

La secretaria de Turismo del Gobierno de México, Josefina Rodríguez Zamora, y la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, encabezaron la inauguración del X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana, evento que celebra los 15 años del reconocimiento de la cocina tradicional mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO.

El X Foro Mundial de la Gastronomía Mexicana reúne a especialistas, cocineras tradicionales, chefs, académicos y productores que comparten la riqueza, diversidad y tradición de la cocina mexicana, considerada una de las más emblemáticas del planeta.

La titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) destacó la importancia del foro como un espacio para visibilizar el valor cultural, social y turístico de la gastronomía mexicana, “única en el mundo, irrepetible e inigualable”.

Subrayó que en esta edición participan 100 expositores, entre productores del campo, cocineras tradicionales, chefs y estudiantes de gastronomía, además de 10 estados invitados y cinco países.

“Sin el campo no tenemos nada; este foro nos permite comprender cómo el trabajo de nuestras productoras y productores se transforma en los platillos que nos representan ante el mundo. La cocina tradicional mexicana es un motor para el turismo y parte fundamental de nuestra identidad”, afirmó.

Rodríguez Zamora reconoció el impulso de la gobernadora González Saravia al turismo y agradeció el respaldo del Gobierno de Morelos para ser sede de este encuentro, abierto al público del 7 al 9 de noviembre en la Plaza de Armas de Cuernavaca.

“Vivamos este foro, vengamos a oler, a comer y a sentirnos orgullosos de nuestra historia y nuestra cultura. ¡Viva Morelos y viva México!”, expresó.

Asimismo, Rodríguez Zamora anunció que, como parte de la conmemoración por los 15 años del reconocimiento de la cocina tradicional mexicana, y en el marco del Mundial de Fútbol, se realizará en el Campo Marte de la Ciudad de México el Festival México de Mis Sabores, donde participarán los 32 estados del país con sus cocineras, productores y artesanos.

Precisó que esto responde a la visión de la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, de hacer de este “mundial gastronómico” una celebración incluyente, con festivales culturales y culinarios simultáneos en todo el territorio nacional.

Por su parte, la gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, agradeció la presencia de la secretaria de Turismo y reconoció además el trabajo de Gloria López Morales y Genovevo Figueroa, impulsores del expediente que permitió la inscripción de la cocina tradicional mexicana en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.

“Nuestra gastronomía tiene un valor inmensurable; gracias a este reconocimiento, se ha posicionado a nivel mundial y sigue siendo motivo de orgullo para todas y todos los mexicanos”, sostuvo.

En su intervención, el secretario de Turismo de Morelos, Daniel Altafi Valladares, destacó que la cocina tradicional de la entidad es “el alma de nuestro estado, una herencia viva y una expresión profunda de un pueblo que transforma lo que la tierra ofrece en alimento, encuentro y comunidad”.

Subrayó que el Foro Mundial representa un parteaguas para fortalecer la cadena gastronómica del estado, desde los productores del campo hasta las cocineras tradicionales y los comensales, con el propósito de consolidar una política pública que impulse el desarrollo turístico y económico a través de la gastronomía.

En la inauguración se contó con la asistencia del coordinador y ejecutor de los Programas de Cultura en la UNESCO, Ernesto Ottone Ramírez; de la presidenta del Consejo del Conservatoria de la Cultura Gastronómica Mexicana, Gloria López Morales; el secretario de Turismo de Tlaxcala, Fabricio Mena Rodríguez; entre otros.